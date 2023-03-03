Зеленский встретился с генпрокурорами стран-партнеров и международных институтов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 марта, провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сейчас наша страна, к сожалению, является большим полем битвы. И мы должны побеждать в разных направлениях. Самое главное - это реальное поле боя, где сражаются наши воины. Другие направления - это дипломатическое и юридическое", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинское общество стремится к справедливости, а она наступит тогда, когда все виновные в преступлениях агрессии будут привлечены к ответственности по закону.