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Зеленский встретился с генпрокурорами стран-партнеров и международных институтов

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Пятница 03 марта 2023 18:12
Зеленский встретился с генпрокурорами стран-партнеров и международных институтов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 марта, провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сейчас наша страна, к сожалению, является большим полем битвы. И мы должны побеждать в разных направлениях. Самое главное - это реальное поле боя, где сражаются наши воины. Другие направления - это дипломатическое и юридическое", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинское общество стремится к справедливости, а она наступит тогда, когда все виновные в преступлениях агрессии будут привлечены к ответственности по закону.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

К тому же, в Украине в ближайшее время может быть открыт украинский офис Международного уголовного суда.

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