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Рябошапка анонсував передачу ряду "цікавих матеріалів" до ВАКС

Новини » Політика    09.09.2019 - 09:59
Рябошапка анонсував передачу ряду "цікавих матеріалів" до ВАКС
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, наразі готові підозри деяким держчиновникам

Найближчим часом до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) буде передано ряд корупційних матеріалів щодо високопосадовців. Про це розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю РБК-Україна.

Як розповів Рябошапка, наразі Генеральна прокуратура підготувала підозри деяким високим чиновникам. Також готується передача до ВАКС ряду "цікавих матеріалів".

"Кілька підозр високим чиновникам вже готові, незабаром ряд цікавих матеріалів будуть передані до Вищого антикорупційного суду", - заявив новопризначений генпрокурор.

Нагадаємо, раніше голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник анонсував передачу до Вищого антикорупційного суду справи міністра екології. Також за словами Ситника, до ВАКС передадуть ряд інших корупційних справ.

Також РБК-Україна писало, що в перший день роботи Вищий антикорупційний суд отримав 29 клопотань. Всі клопотання, що надійшли до ВАКС, були автоматично розподілені між суддями.

Крім того, раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура направила генпрокурору Руслану Рябошапці проект підозри колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Корчак звинувачують в користуванні незадекларованим майном.

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