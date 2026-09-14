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Генпрокурор Кравченко уехал из Украины: говорит - в командировке

09:43 14.09.2026 Пн
2 мин
Накануне он подписал подозрение директору НАБУ
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко находится уже не на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько осведомленных источников и сообщение Кравченко в Telegram-канале.

Генеральный прокурор Украины заявил, что сейчас находится за границей "в служебной командировке".

По его словам, в рамках поездки он "проведет ряд встреч с международными партнерами", в ходе которых планирует "информировать их о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины".

В частности, Кравченко хочет рассказать о, как он утверждает, "признаки концентрации неконтролируемого влияния и риски для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".

Скандал вокруг операции "Карфаген"

Напомним, 5 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, которая "крышевало" мошеннические колл-центры. В помещениях, которыми пользовался Кравченко, прошли обыски.

6 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил о непричастности к схемам, а фигуранта расследования (главным фигурантом дела называют Сергея Крапива ("Канцлер") - начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора) отстранили. Впоследствии его арестовали.

7 сентября генпрокурор подал заявление об отставке на фоне операции НАБУ и САП "Карфаген". До этого Кравченко и Зеленский провели встречу.

Уже утром 14 сентября генеральный прокурор опубликовал видеообращение, в котором заявил о подписании подозрений директору НАБУ Семену Кривоносу (в частности, из-за якобы служебного подлога и фиктивного усыновления) и лицу из окружения руководителя САП Александра Клименко.

Кравченко обвинил антикоррупционные органы в давлении, похищении материалов производств во время обысков и заявил, что подал в отставку после разговора с президентом.

Зеленский призвал Верховную Раду немедленно поддержать увольнение Кравченко: "У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности... Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет".

В НАБУ и САП заявления действия Кравченко назвали продолжающейся системной атакой на независимость антикоррупционной системы.

В бюро подчеркнули, что по состоянию на данный момент ни одного подозрения Семена Кривоноса официально не вручено, заявления об изъятии производств не соответствуют действительности, а высказывания генпрокурора носят публичный, а не процессуальный характер.

Несколько собеседников РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского назвали действия Кравченко "самодеятельностью" и добавили, что генпрокурор "сошел с ума".

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