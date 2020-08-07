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Німеччина, Франція і Польща закликають провести чесні вибори в Білорусі

Париж, П'ятниця 07 серпня 2020 13:56
Німеччина, Франція і Польща закликають провести чесні вибори в Білорусі
Фото: протести в Білорусі (twitter.com)
Автор: РБК-Україна

Країни також закликають Мінськ звільнити політичних в'язнів

Німеччина, Франція і Польща стурбовані ситуацією в Білорусі. Вони закликають провести чесні вибори, в тому числі шляхом забезпечення незалежного спостереження за голосуванням з боку місцевих спостерігачів.

Про це йдеться в заяві МЗС трьох країн, яка опублікована на сайті французького міністерства.

Країни також закликають Мінськ звільнити політичних ув'язнених.

"Напередодні президентських виборів ми рішуче захищаємо право білоруського народу на здійснення своїх основних свобод, в тому числі виборчих прав, і підтримуємо незалежність і суверенітет Республіки Білорусь", - йдеться в заяві.

Відзначимо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбудуться вибори президента.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі вперше пройдуть без спостерігачів ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що у Мінську правоохоронці побили беззбройних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента.

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