Генпродюсер телеканалу "Прямий" входить у штаб Порошенка

Фото: Олексій Семенов (facebook.com)

Семенов представляв штаб Порошенка

Генеральний продюсер телеканалу "Прямий" Олексій Семенов входить у штаб кандидата в президенти Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління Національної громадської телерадіокомпанії України Зураба Аласанія.

Крім того, Аласанія опублікував відповідні фото зустрічі штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

"Штаб кандидата Петра Порошенка: Віталій Ковальчук, Артур Герасимов, Олексій Семенов", - написав Аласанія.

Семенов не раз стверджував в інтерв'ю, що ні він, ні телеканал "Прямий" ніяк не пов'язані з політиками, проте зараз він представляє Петра Порошенка під час переговорів.

Олексій Семенов – один з найвідоміших телепродюсерів в Україні. Він запускав перше реаліті-шоу "Фабрика зірок", працював на Першому Національному. Перед запуском "Прямого" він заявляв, що готовий зробити революцію в інформаційному ТБ, а в 2017 році навіть отримав премію "Людина року-2017".