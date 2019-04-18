ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генпродюсер телеканала "Прямой" входит в штаб Порошенко

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 13:19
Генпродюсер телеканала "Прямой" входит в штаб Порошенко
Фото: Алексей Семенов (facebook.com)

Семенов представлял штаб Порошенко

Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов входит в штаб кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Кроме того, Аласания опубликовал соответствующие фото встречи штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 

"Штаб кандидата Петра Порошенко: Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов", - написал Аласания.

Генпродюсер телеканала &quot;Прямой&quot; входит в штаб Порошенко

Семенов не раз утверждал в интервью, что ни он, ни телеканал "Прямой" никак не связаны с политиками, однако сейчас он представляет Петра Порошенко во время переговоров.

Алексей Семенов – один из самых известных телепродюсеров в Украине. Он запускал первое реалити-шоу "Фабрика звезд", работал на Первом Национальном. Перед запуском "Прямого" он заявлял, что готов совершить революцию в информационном ТВ, а в 2017 году даже получил премию "Человек года-2017".

Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос Порошенко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский штабтелеканалыПорошенко Петр
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь