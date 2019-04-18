Генпродюсер телеканала "Прямой" входит в штаб Порошенко

Фото: Алексей Семенов (facebook.com)

Семенов представлял штаб Порошенко

Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов входит в штаб кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Кроме того, Аласания опубликовал соответствующие фото встречи штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Штаб кандидата Петра Порошенко: Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов", - написал Аласания.

Семенов не раз утверждал в интервью, что ни он, ни телеканал "Прямой" никак не связаны с политиками, однако сейчас он представляет Петра Порошенко во время переговоров.

Алексей Семенов – один из самых известных телепродюсеров в Украине. Он запускал первое реалити-шоу "Фабрика звезд", работал на Первом Национальном. Перед запуском "Прямого" он заявлял, что готов совершить революцию в информационном ТВ, а в 2017 году даже получил премию "Человек года-2017".