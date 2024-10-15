Есть ли угроза масштабного наступления россиян на юге Украины: что говорят в ВСУ

Российские оккупанты пытаются атаковать по всей линии боевого соприкосновения на юге Украины. Однако накопления сил захватчиков в количестве, достаточном для масштабных наступательных операций, не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОГВ "Таврия" Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Ситуация на всем Южном направлении довольно непростая, хотя там нет такого количества боевых столкновений, как на некоторых других направлениях. Однако у нас постоянно продолжаются обстрелы, противник постоянно наносит ракетные, авиационные удары, удары беспилотными летательными аппаратами, постоянно ведется контрбатарейная борьба", - рассказал Волошин.

По его словам, одним из самых горячих участков линии боевого столкновения является участок в направлении от Приютного к Великой Новоселке, а также возле Орехова и Гуляйполя.

"Отдельно я хотел бы выделить Херсонское направление. В устье Днепра враг пытается взять под контроль острова и постоянно ведет обстрелы и наносит удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам", - добавил спикер.

Он также отметил, что напряженной является обстановка вдоль побережья Днепра в Днепропетровской области, в районах Никополя и Марганца.

"Противник проводил наступательные действия и пытался взять под контроль Угледар. После того как он на этом направлении имел определенные успехи, противник сейчас проводит перегруппировку и будет совершать штурмовые действия по другим направлениям. В частности, сейчас начал на направлении Приютное - Великая Новоселка", - добавил Волошин.

Кроме того, по его словам, враг также опрокидывает личный состав штурмовых групп на передовые позиции и готовится к ведению штурмовых действий вблизи Работино.

"Также опрокидывает личный состав на свои передовые позиции в устье Днепра, на Херсонском направлении. Есть такая информация, что, вероятно, он и там начнет активизацию своих штурмовых действий", - предположил спикер.

При этом Волошин подчеркнул, что речь пока не идет о существенном наращивании сил врага на юге путем привлечения резервов, а о формировании штурмовых подразделений из живой силы уже имеющихся у противника соединений.

Эти штурмовые подразделения формируются из тех соединений, которые действуют на этом направлении. В каждом из таких соединений есть свои штурмовые группы. Личный состав этих штурмовых групп они перебрасывают на передовые позиции для того, чтобы начинать штурмовые действия малыми группами пехоты. Речь о том, что формируются большие наступательные соединения, не идет", - рассказал он.