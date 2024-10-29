Силы обороны контролируют большинство островов в районе Херсона, - Волошин

Силы обороны Украины контролируют большинство островов в районе Херсона. Однако россияне каждый день пытаются высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, россияне продолжают попытки взять под контроль эти острова. Также одной из целей россиян является захват плацдарма на правом берегу и угрожать оттуда населенным пунктам Херсонской области.

"Противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытается даже высадиться, форсировать, проводит расследовательно-поисковые действия для того, чтобы выявить слабые стороны нашей обороны, огневые средства и для того, чтобы подготовить плацдармы, строить условия для проведения форсирующих действий, штурмовых действий", - заявил Волошин.

Ситуация на юге Украины

Недавно ВСУ сообщили, что российские кафиры атакуют по всей линии фронта на юге Украины, однако большого скопления сил для масштабного наступления не зафиксировано.

Наиболее напряженные участки – от Приютного до Великой Новоселки, вблизи Орехова, Гуляйполя, а также вдоль побережья Днепра в районах Херсона, Никополя и Марганца. Враг обстреливает эти территории и опрокидывает штурмовые группы к позициям вблизи Роботиного.