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Генерали Путіна побоюються "чисток" через провал в Україні, - Міноборони Британії

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Лондон, П'ятниця 06 травня 2022 17:22
Генерали Путіна побоюються "чисток" через провал в Україні, - Міноборони Британії Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищі офіцери Збройних сил Росії побоюються, що Володимир Путін почне "чистки" серед військового керівництва за провали у війні проти України. Російські генерали не хочуть бути "козлами відпущення" і звинувачують один одного в катастрофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.

"Вищі офіцери країни (Росії - ред.) стали цапами відпущення за невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну - ред.) перетвориться на відступ", - цитує The Times слова Уоллеса.

Відповідаючи на питання про те, чи міг начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов приїхати на фронт під Ізюм в Харківській області глава британського Міноборони сказав, що російські генерали були змушені наблизитися до зон бойових дій. За його словами, вони намагалися розібратися в ситуації і підбадьорити солдатів.

"Кричачи на людей, але це зазвичай не дає найкращого результату", - резюмував Уоллес.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо Герасимов пережив вибух в Ізюмі і згодом нібито повернувся до Москви з Бєлгорода.

Зазначимо, за приблизними даними, Росія у війні проти України втратила не менше дев'яти генералів. При цьому Кремль приховує кількість загиблих в Україні російських військових.

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