Генерали Путіна побоюються "чисток" через провал в Україні, - Міноборони Британії
Вищі офіцери Збройних сил Росії побоюються, що Володимир Путін почне "чистки" серед військового керівництва за провали у війні проти України. Російські генерали не хочуть бути "козлами відпущення" і звинувачують один одного в катастрофі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.
"Вищі офіцери країни (Росії - ред.) стали цапами відпущення за невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну - ред.) перетвориться на відступ", - цитує The Times слова Уоллеса.
Відповідаючи на питання про те, чи міг начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов приїхати на фронт під Ізюм в Харківській області глава британського Міноборони сказав, що російські генерали були змушені наблизитися до зон бойових дій. За його словами, вони намагалися розібратися в ситуації і підбадьорити солдатів.
"Кричачи на людей, але це зазвичай не дає найкращого результату", - резюмував Уоллес.
Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо Герасимов пережив вибух в Ізюмі і згодом нібито повернувся до Москви з Бєлгорода.
Зазначимо, за приблизними даними, Росія у війні проти України втратила не менше дев'яти генералів. При цьому Кремль приховує кількість загиблих в Україні російських військових.
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