Генералы Путина опасаются "чисток" из-за провала в Украине, - Минобороны Британии

Высшие офицеры Вооруженных сил России опасаются, что Владимир Путин начнет "чистки" среди военного руководства за провалы в войне против Украины. Российские генералы не хотят быть "козлами отпущения" и обвиняют друг друга в катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса .

"Высшие офицеры страны (России - ред.) стали козлами отпущения за неудавшееся путинское вторжение и теперь обвиняют друг друга в катастрофе, поскольку они опасаются чисток, если вторжение (в Украину - ред.)превратится в отступление", - цитирует The Times слова Уоллеса.

Отвечая на вопрос о том, мог ли начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов приехать на фронт под Изюм в Харьковской области глава британского Минобороны сказал, что российские генералы были вынуждены приблизиться к зонам боевых действий. По его словам, они пытались разобраться в ситуации и подбодрить солдат.

"Крича на людей, но это обычно не дает наилучшего результата", - резюмировал Уоллес.