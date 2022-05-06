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Генералы Путина опасаются "чисток" из-за провала в Украине, - Минобороны Британии

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Лондон, Пятница 06 мая 2022 17:22
Генералы Путина опасаются "чисток" из-за провала в Украине, - Минобороны Британии Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высшие офицеры Вооруженных сил России опасаются, что Владимир Путин начнет "чистки" среди военного руководства за провалы в войне против Украины. Российские генералы не хотят быть "козлами отпущения" и обвиняют друг друга в катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Высшие офицеры страны (России - ред.) стали козлами отпущения за неудавшееся путинское вторжение и теперь обвиняют друг друга в катастрофе, поскольку они опасаются чисток, если вторжение (в Украину - ред.)превратится в отступление", - цитирует The Times слова Уоллеса.

Отвечая на вопрос о том, мог ли начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов приехать на фронт под Изюм в Харьковской области глава британского Минобороны сказал, что российские генералы были вынуждены приблизиться к зонам боевых действий. По его словам, они пытались разобраться в ситуации и подбодрить солдат.

"Крича на людей, но это обычно не дает наилучшего результата", - резюмировал Уоллес.

Напомним, в конце апреля стало известно Герасимов пережил взрыв в Изюме и впоследствии якобы вернулся в Москву из Белгорода.

Отметим, по приблизительным данным, Россия в войне против Украины потеряла не менее девяти генералов. При этом Кремль скрывает количество погибших в Украине российских военных.

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