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Начальник Генштабу РФ живий. Він сьогодні вилетів з Бєлгорода, - CIT

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Неділя 01 травня 2022 16:46
Начальник Генштабу РФ живий. Він сьогодні вилетів з Бєлгорода, - CIT Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін й начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов пережив вибух в Ізюмі 30 квітня. В той самий день в Бєлгороді поблизу з кордоном були помічені літаки Міноборони Росії та Росгвардії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Conflict Intelligence Team.

Вже сьогодні до літаків приєднався ще один літак Міністерства оборони Росії RA-85426. Через деякий час прибули ще два вертольоти Мі-8 у супроводі штурмовиків Ка-52.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами радника міністра МВС Антона Геращенка вибух в Ізюмі стався у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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