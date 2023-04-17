Украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3 из "Джавелина" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Сухопутные войска ВСУ в Telegram .

"Росомахи уничтожили вражескую БМП-3, которая несколько недель "кошмарила" наши позиции. Точный выстрел из "Джавелина" превратил "беху" в груду горящего металлолома", - говорится в сообщении.

Дополнительно

БМП-3 - это боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава в передний край, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.