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Помешали обустроить позиции. В Бахмуте снайперы отработали по вражеским штурмовикам

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Понедельник 17 апреля 2023 18:13
Помешали обустроить позиции. В Бахмуте снайперы отработали по вражеским штурмовикам Фото: в Бахмуте снайперы отработали по вражеским штурмовикам (t.me/landforcesofukraine_3)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские снайперы продолжают уничтожать врага в Бахмуте. Отработали по российским штурмовикам и помешали им закрепиться на занятых участках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

"Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под огнем воинов Сил специальных операций, прежде всего, находятся вражеские штурмовики", - пишет пресс-служба.

Благодаря своей работе, наши воины помешали врагу закрепиться на занятых участках и обустроить позиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно снайперы ССО показали "ночную охоту" под Бахмутом.

Еще одним видео поделилась и разведка. Снайперы ГУР искусно уничтожают врагов один за другим.

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