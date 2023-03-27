У Запада есть видение окончания войны в Украине, но не хватает плана, как этого достичь, - WSJ

Западные лидеры начинают более четко представлять, как должна закончиться война в Украине, однако не хватает плана, как это сделать.

Как пишет издание, в Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление, усиленное западными танками и другим новым вооружением, пробьет дыру в российском контроле над украинской территорией этой весной.

Теоретически это дает Украине такое преимущество на поле боя, что российского диктатора Владимира Путина подталкивают к мирным переговорам, где Кремль уступит по крайней мере территорию, которую он занял после вторжения в феврале 2022 года. Тогда Украина сможет свободно связать свое будущее с Западом, а проигравший и ослабленный Путин может столкнуться с гневом собственного народа.

Но мало кто из официальных лиц уверен, что события будут разворачиваться так гладко, и мало признаков того, что у западных союзников Украины есть серьезный план, как направить ход событий

Многие сторонники Украины сосредоточены на краткосрочных приоритетах: отчаянной борьбе за то, чтобы найти достаточно боеприпасов для Киева, чтобы сдержать Россию на востоке Украины, а также подготовиться к молниеносному контрнаступлению.

Гораздо вероятнее, однако, война на истощение, которая будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не потерпит поражение или не будет истощена настолько, что объявит о прекращении, так и не реализовав своих конечных целей.

Многие дипломаты признают, что такой результат будет определен через годы, а не месяцы. Но даже так не существует четкого консенсуса по поводу того, что делать с Путиным в случае победы Украины.

Существует широкое согласие с тем, что Украина должна получить средства для сдерживания будущего российского вторжения либо в рамках НАТО, либо в рамках какого-либо пакта с альянсом. Но президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые союзники заявили, что они опасаются унижения России и хотят, чтобы Запад предоставил Украине гарантии безопасности, с которыми Россия могла бы жить. А другие хотят видеть перманентную деградацию российских вооруженных сил.

Макрон был наиболее откровенным в своем стремлении к скорейшему урегулированию. Отвергая разговоры об изменении режима в Москве и открыто сомневаясь в способности Украины добиться полной победы на поле боя, он призвал Украину начать переговоры с Кремлем в этом году после того, как она получит ожидаемые достижения от контрнаступления.

Другие указывают на одно серьезное препятствие: по словам западных дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский и Путин ведут экзистенциальную борьбу за будущее своих стран и каждый из них по-прежнему считает, что он может победить. Пока обе стороны не выразили никакого интереса к рассмотрению вопроса о мире, и мало кто считает, что это скоро изменится.

Российский диктатор, имеющий большой резерв войск, считает, что он может переждать решимость Запада и зачем вести переговоры?

"Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу. И что продолжение войны, в том числе с возможными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим путем для окончательного обеспечения стратегических интересов России в Украине, даже если на это пойдут годы", - сказала Аврил Хейнс, директор национальной разведки США, во время выступления в Сенате в начале марта.

Перспектива возможного изменения администрации США в 2024 году также может ободрить Путина, если он считает, что президент-республиканец будет оказывать меньшую поддержку Киеву.

Тем временем санкции подтачивают экономический фундамент России. Но Путин пока не столкнулся со столь негативной реакцией внутри страны, которая могла бы заставить его пересмотреть свою цель присоединения Украины к "великой России". Российская экономика не потерпела краха, как многие прогнозировали, частично благодаря поддержке Китая и продолжению закупок нефти Индией и другими странами.

"Нас беспокоит то, что Россия все еще способна стабилизировать свой бюджет. Это непросто, но они справляются с санкциями лучше, чем мы могли бы надеяться", - сказал в интервью министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Поддержка, которую Путин получил недавно во время визита китайского лидера Си Цзиньпина, вероятно, укрепила его терпение, говорят западные дипломаты, отмечая, что тактика пережидания Запада эффективно сработала для Путина, когда Россия вторглась в Грузию в 2008 году, захватила Крым в 2014 году и военным путем вмешалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 году.

Что касается Украины, то США и их союзники неоднократно заявляли, что любое решение о том, как закончится война, должно быть принято Киевом, хотя некоторые обеспокоены тем, насколько выносливы его сторонники, чтобы сохранить свою поддержку.

"США никогда не позволят Украине упасть. Именно так я воспринял визит президента Байдена в Киев. Я больше беспокоюсь о своих западноевропейских партнерах и друзьях, потому что они менее терпеливы", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, имея в виду февральский визит президента США Джо Байдена в украинскую столицу.

Зеленский рассчитывает на то, что может быть приемлемым для его собственного народа, разрушенного войной. Пока что его правительство настаивает на том, что оно не заинтересовано в поисках мира, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

"По мнению дипломатов, даже с новым вооружением украинские войска вряд ли получат столь решающее преимущество на поле боя, чтобы Киев мог потребовать возвращения всей территории", - говорится в материале Wall Street Journal.

Украинские успехи в начале войны были достигнуты в условиях, когда россияне действовали далеко от собственной территории, когда российские линии обеспечения потерпели крах, а моральный дух российских войск страдал от глубоких проблем. Борьба за часть Донбасса под контролем России, где российские войска лучше окопались, вероятно, будет гораздо сложнее. Недавняя кровавая бойня за город Бахмут, где каждая сторона понесла большие потери за небольшие территориальные достижения, кажется более типичной для будущей войны.

Союзники Украины могли сделать больше, чтобы склонить баланс в пользу Киева. Но вопрос о предоставлении оружия, которое могло бы это сделать, – это источник разногласий. Великобритания и Польша настаивают на поставке более мощного вооружения, причем британцы, например, предоставляют оружие большей дальности, а поляки обещают небольшое количество истребителей.

США боятся, что любой шаг будет расценен Путиным как эскалация. Поэтому, учитывая российский ядерный арсенал, они ведут себя более осторожно. США отказались от отправки армейских тактических ракетных комплексов MGM-140 большей дальности или ATACMS. Даже передовые ракетные пусковые установки HIMARS, посланные США, были модифицированы таким образом, что их дальность действия сократилась.

Таким образом, Украине приходится вести более жесткую войну, имея в большинстве своем аналогичную огневую мощь, хотя и с несколькими десятками танков, предоставленных союзниками. США и их европейские союзники могут заставить Зеленского сдаться раньше, угрожая замедлить поставки оружия и помощи, благодаря которым Украина держится. Но позволить Путину удерживать территорию, которую он захватил после вторжения, может оказаться политически роковым для Зеленского.

Опрос, опубликованный на прошлой неделе Международным республиканским институтом, показал, что 97% украинских респондентов считают, что Украина победит. И этот показатель не изменился с апреля прошлого года. А 74% заявили, что Украина после войны сохранит все территории, которые она располагала в 1991 году.

Более того, некоторые в Европе и США рассматривают войну как определяющий момент для демократии во всем мире, что укрепляет их решимость сохранить поддержку надолго.

"Все, с кем я говорю по всему миру, все остальные лидеры считают, что это по сути борьба за ценности, в которые мы верим: за демократию, верховенство права, территориальную целостность, свободу", - сказал в недавнем интервью премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Один высокопоставленный европейский дипломат сказал, что хотя среди союзников и ведутся определенные дискуссии о том, что может означать победа или поражение Украины, а также об элементах постконфликтного урегулирования, серьезных дипломатических инициатив пока не наблюдается.

"Абстрактно разработать мирный процесс не сложно. Но найти момент, когда это станет реалистичным вариантом, намного, гораздо сложнее", - сказал чиновник.

Наконец, союзники рассматривают свой нынешний курс, несмотря на его неопределенность как единственный приемлемый вариант, поскольку в тени Украины скрывается стремление Китая взять под свой контроль Тайвань.

По данным американской разведки, Си Цзиньпин приказал своим войскам быть готовыми в ближайшие несколько лет, если он решит совершить вторжение. Западные дипломаты считают, что китайскому лидеру требуется высокая уверенность в своих шансах на успех. США и их союзники видят свою роль в вооружении Тайваня и подготовке собственных вооруженных сил, чтобы посеять сомнения, достаточные для сдерживания Си Цзиньпина.

Лидер Китая, как и Путин, считает, что история на его стороне, указывая на мировой финансовый кризис и хаотичный выход США из Афганистана как на признаки того, что Америка является упадочным гегемонистским государством. Если решительность Запада по отношению к Украине ослабнет, то, по мнению союзников, это станет потенциально катастрофическим сигналом для Си Цзиньпина, что он прав.