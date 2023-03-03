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Байден вскоре объявит кандидата на замену генерала США Милли, - NYT

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США, Пятница 03 марта 2023 20:05
Байден вскоре объявит кандидата на замену генерала США Милли, - NYT Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент США Джо Байден вскоре может объявить кандидата на должность главы Комитета начальников штабов ВС вместо генерала Марка Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Полномочия Милли истекают осенью 2023 года.

По данным издания, рассматриваются два претендента: глава штаба ВВС генерал Чарльз Браун и командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

Чарльз Квинтон Браун младший

Американский военный, 22-й начальник штаба Военно-воздушных сил США. Предыдущие должности Ч. К. Брауна включают в себя исполнение обязанностей командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона. Как командующий воздушным компонентом Центком, он отвечал за разработку планов действий по чрезвычайным ситуациям и проведение воздушных операций в зоне ответственности 20 стран, охватывающих Центральную и Юго-Западную Азию.

Дэвид Хиллари Бергер

Генерал морской пехоты, 38 комендант корпуса морской пехоты США. Занимал различные штабные и командные должности, участвовал в операции "Свобода Ирака" и в операции "Несокрушимая свобода". Будучи лейтенантом и капитаном, служил командиром взвода Индийской роты 3-го батальона, 7-го полка первой дивизии морской пехоты, офицером оперативного отдела штаба второго разведывательного батальона в ходе операции "Буря в пустыне".
В должности заместителя командующего второй дивизией морской пехоты Бергер был совершен в бригадные генералы. Он был направлен в Косово, где прослужил один год главой штаба KFOR в Приштине. С 2009 по 2011 годы служил в главном штабе морской пехоты директором отдела планирования, политики и операций. В 2012 году отправился в Афганистан, где возглавлял первую дивизию морской пехоты во время операции "Несокрушимая свобода".

Напомним, что в четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел очередной телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее сообщалось, что Милли периодически разговаривает с начальником Генштаба РФ, чтобы разряжать обстановку на фоне войны.

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