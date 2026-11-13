Генерал СБУ Дука вышел из СИЗО после внесения 65 млн гривен залога

Дука является подозреваемым по делу "Карфаген". Ранее ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 65 млн гривен.

По словам адвоката Дуки Юрия Сухова, залог за подозреваемого вносили добровольно. Большую часть из 65 млн гривен внесли сотрудники СБУ.

Отдельно Сухов добавил, что хоть Дуку и уволили с должности, он остается сотрудником Службы безопасности. Также, по словам адвоката, за генералом могут охотиться россияне, поэтому его продолжит охранять спецподразделение "Альфа".

Обновлено 16:42

После выхода из СИЗО Дука заявил о том, что действия НАБУ якобы ослабляют позицию Украины на переговорах с Россией.

Также он добавил, что теперь правоохранители будут искать "новые доказательства" на него.

Что известно о деле "Карфаген"

НАБУ и САП задержали Сергея Дуку 4 ноября 2026 года в рамках спецоперации "Карфаген". По версии следствия, он обеспечивал прикрытие преступной организации от внимания сотрудников СБУ (на пленках, обнародованных НАБУ, фигурирует под псевдонимом "Аким").

Речь идет о группировке, которая, по данным НАБУ, занималась незаконной деятельностью, в частности, работой мошеннических колцентров, наркоторговлей и изготовлением фальшивой валюты.

Следствие заявляет о причастности к прикрытию группировки не только отдельных должностных лиц СБУ, но и Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

По версии НАБУ, организацию возглавлял трижды судимый Андрей Осипов по прозвищу "Криминал". Он координировал деятельность группировки вместе с гражданином России Егором Буркиным, известным как "Мексиканец". Последний является основателем и руководителем транснационального наркокартеля "Химпром".

Также фигурантам инкриминируют организацию нападений на людей, похищений и пыток. В частности, на обнародованных записях обсуждали нападение с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за расследования его команды.

Кроме того, в материалах дела идет речь о связях "Мексиканца" с российской ФСБ. Как свидетельствуют обнародованные аудиозаписи, он неоднократно упоминал контакты со спецслужбой РФ.

На суде прокурор САП сообщал, что во время обысков Дука якобы уничтожал мобильные телефоны с помощью топора, пока вооруженные люди препятствовали детективам НАБУ попасть в его дом.

Сам генерал отрицал обоснованность претензий к нему и заявлял, что задержание связано с местью Национального антикоррупционного бюро.