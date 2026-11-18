По словам генерала Службы безопасности, он уничтожил два собственных смартфона. Также Дука подтвердил, что сделал это при помощи топора.

Подозреваемый вспомнил случай с детективом НАБУ Русланом Магомедрасулов, когда тот тоже разбивал свои телефоны перед обысками, объясняя это необходимостью защитить свои материалы и агентуру.

"В медиа повсюду расходится как я уничтожаю улики, а он защищает агентуру. Так вы считаете, что у рядового сотрудника НАБУ больше агентуры и материалов, чем у меня? Нет, не больше" - добавил Дука.

Он пояснил, что разбил телефоны с целью "защиты оперативных контактов".

К слову, во время судебного заседания, на котором Дуке избирали меру пресечения, его адвокат Юрий Сухов утверждал, что генерал СБУ спал перед обысками. Таким образом защита опровергала заявления стороны обвинения о том, что Дука уничтожал свои телефоны.

Дело Дуки

Напомним, ранее НАБУ и САП раскрыли новые детали дела "Карфаген". По версии правоохранителей, топ-силовики "крышевали" мошеннические колл-центры, наркоторговцев и не только.

Одним из фигурантов дела оказался генерал СБУ Сергей Дука, который занимал должность первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности.