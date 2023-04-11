Генерал Павлюк рассказал, как россиян удалось оттеснить от "врат" в столицу

Он объяснил, что после высадки десанта на Гостомельский аэропорт основные силы вражеских войск пошли в массированное наступление на Киев. Благодаря быстрому продвижению оккупанты зашли в Чернобыль, Иванков, Дымер и Бородянку, а позже заняли рубеж Буча-Гостомель.

Уже 5 марта бойцы 76-й ДШД и 98-й ПДД были направлены для форсирования реки Ирпень возле поселка Мощун, которое сами россияне считали "вратами" в Киев.

Павлюк отметил, что оборону поселка держали военные 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Под давлением оккупантов они отступили в центр Мощуна, тогда на подкрепление прибыли спецназовцы с противотанковыми средствами.

"В то время россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинской армии и сил ТрО в соседнем городе Ирпень и к западу от столицы. Не сумев прорвать нашу оборону там, оккупационные войска решили сосредоточиться на продвижении в Киев через Мощун, который они считали "вратами" в столицу", - отметил генерал-лейтенант.

По его словам, основная часть наших войск занимала оборону в лесу возле села. По прибытии подкрепления защитники заблокировали оккупантов с двух сторон, обстреливали из артиллерии места переправ. Благодаря этому удалось оттеснить врага, а 21 марта ВСУ полностью освободили Мощун от российских захватчиков.

Напомним, Александр Павлюк рассказал, как Россия планировала захватить Киев.

Детальнее о том, как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу - в материале РБК-Украина.

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