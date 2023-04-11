UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генерал Павлюк розповів, як росіян вдалось відтіснити від "брами" до столиці

Фото: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Битва за Мощун була однією з найважливіших битв оборони Києва. Російська армія вважала, що зможе прорвати захист українських військових у цьому населеному пункті.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він пояснив, що після висадки десанту на Гостомельський аеропорт основні сили ворожих військ пішли в масований наступ на Київ. Завдяки швидкому просуванню окупанти зайшли у Чорнобиль, Іванків, Димер та Бородянку, а пізніше зайняли рубіж Буча-Гостомель.

Вже 5 березня бійці 76-ої ДШД та 98-ої ПДД були направлені для форсування річки Ірпінь біля селища Мощун, яке самі росіяни вважали "брамою" до Києва.

Павлюк зазначив, що оборону селища тримали військові 72-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Під тиском окупантів вони відступили до центру Мощуна, тоді на підкріплення прибули спецпризначенці з протитанковими засобами.

"На той час росіяни зіткнулися із запеклим опором української армії і сил ТрО в сусідньому місті Ірпінь та на заході від столиці. Не зумівши прорвати нашу оборону там, окупаційні війська вирішили зосередитися на просуванні до Києва через Мощун, який вони вважали "брамою" до столиці", - зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, основна частина наших військ займала оборону в лісі біля села. Після прибуття підкріплення захисники заблокували окупантів з двох боків, обстрілювали з артилерії місця переправ. Завдяки цьому вдалося відтіснити ворога, а 21 березня ЗСУ повністю звільнили Мощун від російських загарбників.

Нагадаємо, Олександр Павлюк також розповів, як Росія планувала захопити Київ.

Детальніше про те, як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України