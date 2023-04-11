Генерал Павлюк розповів, як росіян вдалось відтіснити від "брами" до столиці

Він пояснив, що після висадки десанту на Гостомельський аеропорт основні сили ворожих військ пішли в масований наступ на Київ. Завдяки швидкому просуванню окупанти зайшли у Чорнобиль, Іванків, Димер та Бородянку, а пізніше зайняли рубіж Буча-Гостомель.

Вже 5 березня бійці 76-ої ДШД та 98-ої ПДД були направлені для форсування річки Ірпінь біля селища Мощун, яке самі росіяни вважали "брамою" до Києва.

Павлюк зазначив, що оборону селища тримали військові 72-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Під тиском окупантів вони відступили до центру Мощуна, тоді на підкріплення прибули спецпризначенці з протитанковими засобами.

"На той час росіяни зіткнулися із запеклим опором української армії і сил ТрО в сусідньому місті Ірпінь та на заході від столиці. Не зумівши прорвати нашу оборону там, окупаційні війська вирішили зосередитися на просуванні до Києва через Мощун, який вони вважали "брамою" до столиці", - зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, основна частина наших військ займала оборону в лісі біля села. Після прибуття підкріплення захисники заблокували окупантів з двох боків, обстрілювали з артилерії місця переправ. Завдяки цьому вдалося відтіснити ворога, а 21 березня ЗСУ повністю звільнили Мощун від російських загарбників.

Нагадаємо, Олександр Павлюк також розповів, як Росія планувала захопити Київ.

Детальніше про те, як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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