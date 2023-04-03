Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу

Год назад российские войска покинули территорию Киевской области. Как украинская армия выиграла битву за столицу – ниже в материале РБК-Украина.

Вечер 23 февраля 2022 года для жителей Киева и его пригорода ничем не отличался от всех предыдущих. Разве что аномальным теплом и атмосферой повышенной тревоги. С этим чувством вся страна жила с ноября, когда по обе стороны Атлантики начали все громче заявлять о том, что Кремль готовит вторжение в Украину. И его ключевой целью станет украинская столица, которая, как считали в США, падет за 72 часа.

Первый кричащий "сигнал" раздался, когда Путин 21 февраля признал "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Примерно за пять дней до этого по всей линии соприкосновения с оккупированными "республиками" начала нарастать интенсивность огня. Решение Москвы в Украине расценивалось как "предвестник" того, что в случае войны главным полем битвы станут территории вокруг или в пределах Донбасса.

Так считали многие украинские генералы, видя количество вражеских войск у северных границ. Их явно было недостаточно для оккупации столицы. Примерно с декабря в западных СМИ появлялись самые разные вариации карт, схемы атак и возможные даты нападения.

Засыпая вечером 23 февраля, у киевлян и жителей области был свой список дел на утро: отвести детей в школу, отправиться на работу, сходить в спортзал или на закупки. Но это утро, врезавшееся в память миллионов украинцев, началось гораздо раньше обычного. Столицу и десятки других населенных пунктов по всей стране разбудили взрывы, прогремевшие от российских ракет. Только за первые сутки агрессор произвел более 160 ударов.

В новостях вслед друг за другом появлялись данные о том, что вражеские войска пересекли границу Украины в нескольких областях, включая Киевскую. Все пугающие сюжеты, о которых писали западные медиа, становились реальностью.

"Ровно в четыре часа"

"Кацапы, наверное, поступили так же, как это было в той старой советской песне: "22 июня, ровно в 4 часа…" – вспоминает командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев, полковник Александр Вдовиченко.

Комбриг проснулся от звуков ракетных ударов по Белой Церкви. Через несколько минут зазвонил телефон. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, которого незадолго до вторжения назначили ответственным за оборону Киева, сказал выдвигаться к городу. 72-я бригада в то время была единственной регулярной военной частью, которая еще до 24 февраля получила боевое распоряжение защищать столицу.

Первые ракетные удары противника были нацелены на позиции украинской ПВО, аэродромы, военные объекты и склады. В это же время в четыре утра самые боеспособные части россиян зашли с территории Беларуси в Чернобыльскую зону двумя группировками. Одна двигалась через Чернобыль, вторая – через бывший поселок Полесский, расположенный неподалеку от реки Уж. После оккупации Чернобыльской АЭС российские войска должны были дойти до Иванкова.

На подходе к этому поселку "чернобыльская" группировка разделилась. Одна ее часть, бросив несколько понтонов в Ораном, шла на Сухолучье и потом вдоль Днепра к Глебовке и Дымеру. Вторая вместе с "полесскими" войсками продолжила движение на Иванков.

Примерная схема движения российских войск из Беларуси (карта: DeepState)

Дальше замысел агрессора состоял в том, чтобы стремительно захватить аэропорт в Гостомеле, куда уже направлялся вражеский десант, а потом перерезать Варшавскую, Житомирскую трассы и идти по направлению к Фастову. Одна часть этих войск должна была контролировать оккупированные территории области, а другая – зайти непосредственно в столицу.

С левого берега Днепра двигалась еще одна группировка, но уже с территории России. Колонны противника собирались быстро пройти через Черниговскую и Сумскую области, чтобы блокировать Киев с востока – в районе Броваров и Борисполя.

В самой столице вражеские войска совместно со спецслужбами и местными агентами планировали захватить объекты критической инфраструктуры, правительственный квартал, а также свергнуть или ликвидировать военно-политическое руководство Украины. Для этого Москва даже рассматривала возможность высадить десант на Печерских холмах в районе "Олимпийского".

В руки военных 72-й бригады позже попала российская карта, на которой Киев был разбит на сектора. На ней было отмечено, какие подразделения и части противника должны блокировать тот или иной район столицы.

Бой за время

Рой российских вертолетов примерно в 11 часов дня был замечен над Киевским водохранилищем. Группа боевых Ка-52, Ми-24, Ми-28 и транспортных штурмовиков Ми-8 под прикрытием истребителей шли низко над Днепром, чтобы не попасться украинской ПВО. Они держали курс на Гостомель. Еще в январе американские чиновники предупреждали украинскую власть, что противник хочет использовать аэропорт "Антонов" как ключевой плацдарм для захвата Киева.

Воздушный десант РФ должен был обеспечить контроль над Гостомелем, прежде чем туда дойдут наземные колонны из Беларуси. Вслед за 40 вертолетами на аэродроме собирались приземлиться 18 транспортных самолетов Ил-76 с техникой, артиллерией и 4 тысячами солдат на борту.

По меньшей мере два вертолета украинским военным удалось сбить еще на подходе к целе – над Киевской ГЭС. Но остальные сумели долететь до Гостомеля. Оборону аэродрома в тот момент обеспечивали офицеры управления и пару сотен срочников бригады Нацгвардии, часть которой перед вторжением была переброшена на Восток.

После того как украинские военные ликвидировали первых парашютистов, боевая авиация врага начала обстреливать позиции наших защитников, тем самым прикрывая приземление десанта. Один из нацгвардейцев поразил с "Иглы" вражеский вертолет Ка-52. Расхваленные "Алигаторы", как оказалось, уязвимые, их можно сбивать. Этот факт сильно поднял общий боевой дух. За первые сутки в Гостомеле было уничтожено шесть российских вертолетов.

Около 11 часов дня на территории аэродрома завязались первые наземные бои. Но уже к обеду у украинских военных заканчивался боекомплект – командир части отдал приказ отходить. Спустя двенадцать часов после вторжения противник смог установить контроль над всем периметром "Антонова", но не посадить ИЛы.

Наша авиация и артиллерия, в том числе "Пионы", начали громить взлетно-посадочную полосу, делая ее непригодной для габаритных воздушных судов. Наводить огонь помогали местные корректировщики из народа, которые видели аэропорт и докладывали о расположении или приближении авиации буквально в телефонном режиме.

Остатки АН-225 МРИЯ на аэродроме Гостомеля (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Россияне отказались от десантной операции в Гостомеле. Вместо этого 25 февраля они попытались высадить Ил-76 на аэродроме авиационной бригады в Василькове. Но обломки самолета, уничтоженного украинской ПВО, упали возле села Калиновка. Еще один Ил той же ночью был сбит над Белой Церковью. Больше россияне своим воздушным десантом туда не совались.

Главный результат битвы за Гостомель – это время, которое удалось выиграть нашим бойцам, чтобы укрепить защиту Киева. На севере области подорвали мосты через реку Ирпень, которая, как и в 1941 году, стала оборонным рубежом против навалы нацистов. Если бы несколько тысяч десантников в первые сутки оказались на окраинах столицы, то дальнейшие бои, вероятно, шли бы на линии Академгородок - Святошино - Берестейская - Шулявка, откуда рукой подать до центра Киева.

Украинское военное командование подтягивало лучшие части и соединения, которые можно было в то время собрать, для защиты столицы. Вместе с 72-й бригадой в области сражались 43-я артиллерийская бригада, подразделения учебных центров "Старичи" и "Десна", подразделения Нацгвардии, СБУ, ГУР, ССО, теробороны и добровольцы из Интернационального легиона.

"Начало было тяжелым из-за некого хаоса и непонятности ситуации. Было мало координации между смежными подразделениями. Было совершенно неясно, что будет дальше. Думаю, многие ребята не планировали долго прожить. Была определенная суматоха. Но тогда это все сработало нам на пользу", – говорит военный одного из боевых подразделений ГУР, которое выполняло задания в Киевской области.

План Б

Российский сценарий оккупации столицы к тому времени уже шел не по плану. Вместо быстрого марша к Броварам войска противника погрузли в боях в Черниговской и Сумской областях. Одна группировка застряла вокруг Чернигова, пытаясь окружить и захватить облцентр. Распорошенная нашими войсками и партизанами часть "сумской" колонны сумела прорваться от Глухова к Нежину. А оттуда – к Великой Дымерке, которая находится в 15 километрах от Броваров.

Кульминацией этого "похода" стало наступление россиян на Калиновку 9 марта. Тогда наши защитники разбили танковую колонну, а уцелевших заставили бежать. Противник занял близлежащие села, но не смог продвигаться дальше.

На правом берегу Днепра вражеские войска оказались не в сильно лучшем положении. После провальной операции в Гостомеле к городу спустя пару дней подошли "беларусские" группировки россиян по суше. Оккупанты с боями разбрелись по соседним населенным пунктам к северу от столицы.

На 27 февраля противник закрепился по левому берегу реки Ирпень на рубеже Демидов - Гостомель - Стоянка. К тому времени у них уже заканчивались запасы топлива, продовольствия и боеприпасов. Из Беларуси отправилась колонна резервов и снабжения, растянувшаяся от границы на несколько десятков километров.

К первым числам марта основные усилия россиян были сосредоточены в районе Гостомеля - Горенки - Бучи - Ирпеня. Бои в этом квадрате с переменной интенсивностью шли почти месяц. Сначала оккупанты хотели продвинуться к столице от Горенки по мосту на Варшавской трассе. Дальше они попытались продавиться в Киев через Ирпень, но были остановлены благодаря нашим военным и местным жителям, вступившим в терроборону.

Ирпень во время боев 10 марта 2022 года (фото: GettyImages)

Россиянам так и не удалось захватить весь город – под их контролем оказались только отдельные его части. В Макарове они столкнулись с жестким сопротивлением. Еще один мост в Стоянке по Житомирской трассе, куда смог продвинуться противник, также был разрушен.

Река Ирпень стала главным барьером, который мешал наступлению оккупантов. Агрессор во что бы то ни стало искал альтернативный путь на столицу. Подтянув элитные десантные дивизии и бригады морпехов, россияне перенаправили главный удар на село Мощун. Противник счел, что именно в этом районе будет проще заполучить плацдарм на правом берегу Ирпеня. Дальше от Мощуна им открывалась дорога в столицу – либо через Пущу-Водицу, либо через Вышгород.

Оккупанты пытались впервые зайти в село еще 27 февраля по мосту, который на то время наши защитники не успели взорвать. Вражеская колонна была зачищена, а переправа уничтожена. Самые активные бои в Мощуне начались с 5 марта – россияне перешли к штурму, их авиация и артиллерия обстреливали украинские позиции, противник смог форсировать реку и навести понтоны.

Чтобы удержать "ворота" в Киев, туда прибыли подразделения терробороны, Интернационального легиона, ГУР и ССО. Но примерно в середине марта враг атаковал Мощун с новой силой, наших войск оказалось недостаточно.

"Бывало так, что в Мощуне оставалось всего десяток человек. Они держали центр села, чтобы показывать свое присутствие и чтобы враг не думал, что мы его сдали", – рассказал полковник Вдовиченко.

"Дом убийц"

"Мощун был словно наш маленький "Сталинград", – вспоминает боец Интернационального легиона с позывным "Викинг". Большая часть легиона, по его словам, находилась на оборонных позициях в 200 метрах от села. Его в составе десятка самых опытных добровольцев отобрали удерживать позиции в самом Мощуне.

"Мы расположились в небольшой двухэтажной даче, которую мы сейчас называем "домом убийц" – "the kill house". У нас были снайперы, которые убили около четырех десятков россиян. Пять дней и ночей непрерывно держали оборону и вели бои. Мы просто ели кофейные зерна и пили воду, чтобы не спать и держаться почти 24 часа. Мы чередовались, чтобы по часу поспать. Это было совершенно утомительно", – рассказывает собеседник.

Ситуация в Мощуне становилась критической. Противнику удавалось переправами высаживать все новые и новые войска вокруг села. Россияне оттеснили большинство украинских бойцов к окраинам. С несколькими подразделениями на время была потеряна связь, вспоминает командир 72-й бригады.

Последствия ударов россиян по Мощуну (фото: GettyImages)

Двое комбатов отправились в Мощун, чтобы оценить обстановку. И оба дали Вдовиченку очень пессимистический прогноз. После этого он встретился на КсП 2-го батальона в Пуща-Водице с главнокомандующим Валерием Залужным.

"Он спрашивает: Что там? Я, уставший, не спавший, говорю: Наверное, будем сдавать Мощун. На что он ответил: Мощун сдавать нельзя. Если враг только уцепится в окрестности Киева, то выбить его будет очень тяжело. Тогда главнокомандующий и командующий Сухопутными войсками выделили нам еще резервы", – рассказал Вдовиченко.

Начало конца

Украинским защитникам Мощуна удалось сдержать прорыв противника к столице. Туда удалось стянуть дополнительную артиллерию, которая наносила постоянный огонь по понтонам и скоплению россиян. В самый критический период украинским бойцам помог и разлив реки Ирпень.

На второй день большой войны украинское командование провело контролируемый подрыв дамбы вблизи Демидова и Козаровичей. Вода из Киевского водохранилища должна была хлынуть в Ирпень, но ее оказалось недостаточно. Через 12 дней ВСУ провели еще один более крупный подрыв шлюза дамбы. Чтобы все сработало наверняка, на гидроэлектростанции в Вышгороде специально не сбрасывали воду. Этот план дал эффект. День за днем в Ирпене поднималась вода, затапливая округу. В Мощуне река разлилась примерно на два километра вширь.

Техника россиян грузла в болоте. Логистика, доставка вооружения и войск через Ирпень стала для оккупантов настоящим вызовом. Те боевики, которые занимали Мощун, были, по сути, отрезаны и даже пытались пересечь реку вплавь. С 19 марта украинские военные начали выдавливать противника из села. Мощун был полностью освобожден от россиян 21 марта. А на следующий день оккупантов выбили из Макарова и стали оттеснять от Житомирской трассы.

После Мощуна россияне попытались нанести еще один удар в районе Ирпеня, чтобы пробиться к мосту на Варшавской трассе к столице. После подрыва одна часть этой переправы не обрушилась, россияне могли бы по ней проехать на легкобронированной технике. Но примерно 20 марта к Ирпеню прибыли дополнительные украинские войска, чтобы начать контрнаступление. Несколько дней в городе шли бои за каждый квартал и улицу.

"Мощун и Ирпень – это два населенных пункта, где мы сорвали наступление россиян. Мощун – это было место, где мы их остановили, а Ирпень – откуда они начали бежать. После того, как мы их остановили в Мощуне, мы переехали в Ирпень и начали зачищать их там", – рассказывает "Викинг".

Российская группировка в Приирпенье рисковала попасть в оперативное окружение. Вдовиченко вспоминает, как примерно 25-27 марта он получил перехват разговоров противника, в котором артиллеристам приказали расстреливать боекомплект. "Это значит, что враг будет уходить. Мы знали, что это будет. Но мы не думали, что это будет так быстро", – отметил комбриг 72-й бригады.

Украинские войска в освобожденном Гостомеле (фото: GettyImages)

Через пару дней, во время переговоров в Стамбуле замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Москва "сокращает военную активность" на севере Украины. Последние войска оккупантов вышли из Киевской области 2 апреля, оставив за собой тысячи разрушенных судеб и человеческих жертв. В Кремле это назвали "жестом доброй воли" и решили сосредоточить силы на "освобождении" Донбасса.

***

Залог поражения оккупантов – невероятная украинская воля к борьбе и масса российских просчетов и ошибок. В начале вторжения агрессору так и не удалось завоевать господство в небе и разгромить нашу ПВО. Незадолго до первых ударов большая часть украинской авиации была рассредоточена и выведена на другие аэродромы, а зенитно-ракетные комплексы перемещены на новые позиции. Они же потом и атаковали противника, когда тот пытался залететь вглубь нашей территории.

Российские войска в большинстве своем оказались маломаневренными, плохо дисциплинированы и были не способны самостоятельно принимать решения "без отмашки" командира. Эту ситуацию усугубляло полное отсутствие мотивации.

Колонны снабжения противника были растянуты на несколько километров вдоль дорог, не имея надлежащего боевого прикрытия. Они постоянно попадали в засады и становились легкой мишенью для артиллерийского огня. Спустя недели оккупанты уже начали испытывать серьезный дефицит боеприпасов, еды и топлива.

"Войны побеждаются не только хорошими солдатами, но и разведкой, связью и что самое главное – логистикой. В войнах нигде не встретишь безупречного материально-технического обеспечения. Однако россияне приехали сюда вообще без логистики. Когда у них закончилось топливо, они буквально пошли искать его в украинские отделения полиции", – говорит "Викинг".

О перемещении вражеских колонн и техники нашим военным докладывали местные жители. Абсолютное незнание настроений украинцев сыграло злую шутку как с самим Путиным, так и с его боевиками. "Викинг" вспоминает, как некоторые мужчины, ранее служившие в советской армии, подходили и показывали на карте: "здесь много россиян, а здесь у них стоит вооружение".

Но самая катастрофическая ошибка Москвы – полная недооценка боеспособности и мотивации украинских защитников. "Все подразделения за Киев стояли насмерть – отступать было некуда. Такого единства и борьбы, как это было во время боев за Киев, я больше нигде не видел", – отметил Вдовиченко.

Российские пропагандисты периодически грозятся, что их войска вновь пойдут на украинскую столицу. Но пока такой риск не просматривается. Все имеющиеся части Кремль отправляет на Восток, где оккупанты вот уже год ведут бои за "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Нет сомнений, что в случае "успеха" Кремль не остановит свои "аппетиты" на Донбассе. Киев остается для Путина желаемой целью. Но будущая безопасность столицы сейчас решается именно под Кременной, Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром.