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В Минобороны рассказали, каким был план России по захвату Киева

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 08:38
В Минобороны рассказали, каким был план России по захвату Киева Фото: первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия рассчитывала, что сможет быстро захватить Киев и установить свою власть в столице. Однако после сопротивления Сил обороны оккупанты пытались заблокировать город.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что первоначальный план россиян по захвату Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью 3-5 дней. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году.

"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстрее высадить силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву - на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры", - заявил Павлюк.

Россия рассчитывала на крушение украинской системы управления. После чего войска РФ собирались захватить правительственный квартал, ликвидировать или арестовать руководство, а позже установить своих марионеток.

По словам Павлюка, россияне не рассчитывали на сопротивление и не готовились к уличным боям.

" Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были полностью разбиты Силами обороны", - сказал генерал-лейтенант.

После этого блицкриг полностью провалился, российская армия перегруппировалась, пыталась окружить и заблокировать столицу. Нанося удары по городу, оккупанты хотели посеять панику и заставить силовым путем сдаться.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский назвал освобождение Киевской области фундаментом дальнейших военных операций.

О том, как изменилась жизнь в Буче спустя год после деоккупации - в материале РБК-Украина.

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