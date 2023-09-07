Генерал Наев о возможных атаках РФ зимой: эффективность ПВО будет выше

По его словам, украинские военные понимают, что Россия не оставит свои преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести ущерб нашей стране и ее экономике.

"Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО - ред.). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше", - подчеркнул Наев.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные обстрелы Украины. Их целями становились объекты критической инфраструктуры.

В результате таких атак по всей стране начались проблемы с электроснабжением, власти были вынуждены вводить графики отключений света.

Еще в июне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина подчеркивал, что наши защитники уже начали готовиться к возможным ударам россиян по украинской энергетике этой осенью.