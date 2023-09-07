RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерал Наев о возможных атаках РФ зимой: эффективность ПВО будет выше

Фото: Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, украинские военные понимают, что Россия не оставит свои преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести ущерб нашей стране и ее экономике. 

"Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО - ред.). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше", - подчеркнул Наев. 

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные обстрелы Украины. Их целями становились объекты критической инфраструктуры. 

В результате таких атак по всей стране начались проблемы с электроснабжением, власти были вынуждены вводить графики отключений света. 

Еще в июне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина подчеркивал, что наши защитники уже начали готовиться к возможным ударам россиян по украинской энергетике этой осенью. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей НаевЭлектроэнергияПВОВойна России против Украиныракетный удар