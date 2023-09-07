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Генерал Наєв про можливі атаки РФ взимку: ефективність ППО буде вищою

Фото: Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна отримала більше систем протиповітряної оборони з минулої зими, тому ефективність роботи під час чергових російських обстрілів буде вищою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, українські військові розуміють, що Росія не залишить своїх злочинних цілей бити по об'єктах критичної інфраструктури України. Таким чином ворог хоче завдати шкоди нашій країні та її економіці.

"Минулої зими у нас було менше (систем ППО - ред.). Зараз ми отримали більше, і ефективність буде вищою", - наголосив Наєв.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, минулої осені та взимку російські окупанти регулярно проводили масовані обстріли України. Їхніми цілями ставали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок таких атак по всій країні почалися проблеми з електропостачанням, влада була змушена вводити графіки відключень світла.

Ще в червні представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна наголошував, що наші захисники вже почали готуватися до можливих ударів росіян по українській енергетиці цієї осені.

 

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