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Генерал ГРУ Росії брав участь у переговорах по "зерновому коридору" в Туреччині, - Bellingcat

Фото: генерал ГРУ Росії брав участь у переговорах щодо "зернового коридору" в Туреччині (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Іван Носальський

Генерал Головного розвідувального управління РФ Володимир Алексєєв був членом російської делегації на переговорах по "зерновому коридору", які відбулися минулого тижня в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозева у Twitter.

За його інформацією, Алексєєв став одним з двох представників ГРУ, які увійшли в російську делегацію на переговорах в Туреччині.

"Генерал ГРУ Алексєєв, помічений кілька днів тому в Стамбулі в якості російського представника на "мирних переговорах" за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони в делегації (принаймні, 2 з 5), я сумніваюся, що "мир" є метою цих зустрічей", - заявив Грозєв.

При цьому він додав, що Алексєєв знаходиться в списку санкцій Заходу за хакерський злом DNC (Національний комітет Демократичної партії США). Зараз він курирує приватні військові компанії, які вбивають тисячі людей в Україні.

"У липні 2014 року очолював колони ПВК, які здійснювали супровід нелегального переправлення установок "Бук" в Україну", - розповів Грозєв.

Генерал Головного розвідувального управління РФ Володимир Алексєєв (twitter.com/christogrozev)

Нагадаємо, 13 липня в Туреччині завершилися перемовини по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, РФ і ООН. Під час обговорення сторони домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

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