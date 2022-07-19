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Генерал ГРУ России участвовал в переговорах по "зерновому коридору" в Турции, - Bellingcat

Фото: генерал ГРУ России участвовал в переговорах по "зерновому коридору" в Турции (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Иван Носальский

Генерал Главного разведывательного управления РФ Владимир Алексеев был членом российской делегации на переговорах по "зерновому коридору", которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева в Twitter.

По его информации, Алексеев стал одним из двух представителей ГРУ, которые вошли в российскую делегацию на переговорах в Турции.

"Генерал ГРУ Алексеев, замеченный несколько дней назад в Стамбуле в качестве российского представителя на "мирных переговорах" при посредничестве Турции. Учитывая процент офицеров ГРУ с российской стороны в делегации (по крайней мере, 2 из 5), я сомневаюсь, что "мир" является целью этих встреч", - заявил Грозев.

При этом он добавил, что Алексеев находится в санкционном списке Запада за хакерский взлом DNC (Национальный комитет Демократической партии США). Сейчас он курирует частные военные компании, которые убивают тысячи людей в Украине.

"В июле 2014 года возглавлял колонны ЧВК, которые осуществляли сопровождение нелегальной переправки установок "Бук" в Украину", - рассказал Грозев.

Генерал Главного разведывательного управления РФ Владимир Алексеев (twitter.com/christogrozev)

Напомним, 13 июля в Турции завершились переговоры по "зерновому коридору", в которых участвовали делегации Украины, Турции, РФ и ООН. Во время обсуждения стороны договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

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