Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие две недели

Глава международного агентства по атомной энергии сказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину МАГАТЭ совершило 102 миссии.

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Гросси отметил, что

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали русские военные, тем самым нарушая ядерную сохранность. На фоне этих событий президент Украины попросил делегацию МАГАТЭ посетить электростанцию.

18 января эксперты МАГАТЭ во время очередного визита в ЗАЭС обнаружили там мины по периметру станции.

Уже через два дня после этого Рафаэль Гросси заявил, что россияне снова заминировали Запорожскую АЭС.