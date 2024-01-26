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Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие две недели

Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие две недели посетит Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси к Совету Безопасности ООН.

Глава международного агентства по атомной энергии сказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину МАГАТЭ совершило 102 миссии.

"

Гросси отметил, что

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали русские военные, тем самым нарушая ядерную сохранность. На фоне этих событий президент Украины попросил делегацию МАГАТЭ посетить электростанцию.

18 января эксперты МАГАТЭ во время очередного визита в ЗАЭС обнаружили там мины по периметру станции.

Уже через два дня после этого Рафаэль Гросси заявил, что россияне снова заминировали Запорожскую АЭС.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС