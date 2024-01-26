Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів

Очільник міжнародного агентства з атомної енергії сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МАГАТЕ здійснило 102 місії.

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Гроссі зазначив, що

Ситуація на Запорізькій АЕС

Росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку. На тлі цих подій президент України попросив делегацію МАГАТЕ відвідати електростанцію.

18 січня експерти МАГАТЕ під час чергового візиту на ЗАЕС виявили там міни по периметру станції.

Вже за два дні після цього Рафаель Гроссі заявив, що росіяни знову замінували Запорізьку АЕС.