Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі протягом найближчих двох тижнів відвідає Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гроссі до Ради Безпеки ООН.
Очільник міжнародного агентства з атомної енергії сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МАГАТЕ здійснило 102 місії.
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Гроссі зазначив, що
Росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку. На тлі цих подій президент України попросив делегацію МАГАТЕ відвідати електростанцію.
18 січня експерти МАГАТЕ під час чергового візиту на ЗАЕС виявили там міни по периметру станції.
Вже за два дні після цього Рафаель Гроссі заявив, що росіяни знову замінували Запорізьку АЕС.
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