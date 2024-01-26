ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие две недели

Пятница 26 января 2024 01:27
UA EN RU
Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие две недели Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие две недели посетит Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси к Совету Безопасности ООН.

Глава международного агентства по атомной энергии сказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину МАГАТЭ совершило 102 миссии.

"Я лично привел восемь из них, в том числе три на ЗАЭС, и вскоре поведу еще одну на ЗАЭС в ближайшие две недели", - заявил Гросси.

В своем обращении к Совету Безопасности ООН он напомнил, что это первая в истории война, которая ведется на объектах обширной ядерно-энергетической программы. Это касается нескольких из пяти украинских АЭС и других объектов, подвергшихся прямому обстрелу.

Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой. С середины 2022 остановлено шесть реакторов станции – пять из них в режиме холодной остановки и один – в режиме горячей.

По его словам, потенциальная опасность обширной ядерной аварии остается очень реальной.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали русские военные, тем самым нарушая ядерную сохранность. На фоне этих событий президент Украины попросил делегацию МАГАТЭ посетить электростанцию.

18 января эксперты МАГАТЭ во время очередного визита в ЗАЭС обнаружили там мины по периметру станции.

Уже через два дня после этого Рафаэль Гросси заявил, что россияне снова заминировали Запорожскую АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Запорожская АЭС
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте