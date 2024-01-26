Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС в ближайшие две недели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси к Совету Безопасности ООН.

Глава международного агентства по атомной энергии сказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину МАГАТЭ совершило 102 миссии.

" Я лично привел восемь из них, в том числе три на ЗАЭС, и вскоре поведу еще одну на ЗАЭС в ближайшие две недели", - заявил Гросси.

В своем обращении к Совету Безопасности ООН он напомнил, что это первая в истории война, которая ведется на объектах обширной ядерно-энергетической программы. Это касается нескольких из пяти украинских АЭС и других объектов, подвергшихся прямому обстрелу.

Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой. С середины 2022 остановлено шесть реакторов станции – пять из них в режиме холодной остановки и один – в режиме горячей.

По его словам, потенциальная опасность обширной ядерной аварии остается очень реальной.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали русские военные, тем самым нарушая ядерную сохранность. На фоне этих событий президент Украины попросил делегацию МАГАТЭ посетить электростанцию.

18 января эксперты МАГАТЭ во время очередного визита в ЗАЭС обнаружили там мины по периметру станции.

Уже через два дня после этого Рафаэль Гросси заявил, что россияне снова заминировали Запорожскую АЭС.