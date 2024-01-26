Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гроссі до Ради Безпеки ООН.

Очільник міжнародного агентства з атомної енергії сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МАГАТЕ здійснило 102 місії.

" Я особисто привів вісім із них, у тому числі три на ЗАЕС, і незабаром поведу ще одну на ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів", - заявив Гроссі.

У своєму зверненні до Ради Безпеки ООН він також нагадав, що це перша в історії війна, яка ведеться на об’єктах великої ядерно-енергетичної програми. Це стосується кількох із п’яти українських АЕС та інших об’єктів, які зазнали прямого обстрілу.

Гроссі зазначив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС, зокрема, продовжує залишатися вкрай крихкою. З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції – п’ять із них у режимі холодної зупинки та один – у режимі гарячої.

З його слів, потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку. На тлі цих подій президент України попросив делегацію МАГАТЕ відвідати електростанцію.

18 січня експерти МАГАТЕ під час чергового візиту на ЗАЕС виявили там міни по периметру станції.

Вже за два дні після цього Рафаель Гроссі заявив, що росіяни знову замінували Запорізьку АЕС.