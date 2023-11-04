Гендиректор МАГАТЭ рассказал, что может повлиять на работу систем безопасности ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время тринадцатой ротации миссии международного агентства по атомной энергии на временно оккупированной Запорожской АЭС рассказал, какая проблема может повлиять на работу систем безопасности атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

В ведомстве отметили, что международное агентство по атомной энергии будет продолжать уделять пристальное внимание деятельности по техническому обслуживанию на Запорожской АЭС, поскольку это остается источником беспокойства.

"Уменьшенное количество обслуживающего персонала на заводе и ограниченная доступность всех необходимых запасных частей потенциально могут повлиять на работу систем безопасности. Важно, чтобы было выполнено все необходимое техническое обслуживание", - заявил Гросси.

Он добавил, что эксперты МАГАТЭ продолжают собирать информацию о статусе и состоянии персонала, а также о подготовке и лицензировании работников на станции.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из - за преступных действий российских кафиров на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура до второго. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.

В июле эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).