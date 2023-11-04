ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гендиректор МАГАТЕ розповів, що може вплинути на роботу систем безпеки Запорізької АЕС

Субота 04 листопада 2023 01:05
UA EN RU
Гендиректор МАГАТЕ розповів, що може вплинути на роботу систем безпеки Запорізької АЕС Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час тринадцятої ротації місії міжнародної агенції з атомної енергії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС розповів, яка проблема може вплинути на роботу систем безпеки атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

У відомстві зазначили, що міжнародна агенція з атомної енергії продовжуватиме приділяти пильну увагу діяльності з технічного обслуговування на Запорізькій АЕС, оскільки це залишається джерелом занепокоєння.

"Зменшена кількість обслуговуючого персоналу на заводі та обмежена доступність усіх необхідних запасних частин потенційно можуть вплинути на роботу систем безпеки. Важливо, щоб було виконано все необхідне технічне обслуговування", - заявив Гроссі.

Він додав, що експерти МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування працівників на станції.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

У липні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Запорізька АЕС
NEWS
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше