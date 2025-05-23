С начала года ДТЭК вложил 1,6 млрд гривен в восстановление ТЭС после обстрелов

Компания ДТЭК инвестировала 1,6 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В январе-апреле 2025 года компания ДТЭК Энерго направила около 1,6 млрд гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов", - говорится в нем.

Отмечается, что ремонтная кампания идет непрерывно, потому что масштабы разрушений остаются критическими. Год назад 90% генерирующих мощностей компании были разрушены или серьезно повреждены атаками.

В то же время накануне прошлой зимы энергетикам удалось восстановить более половины из них, но новые удары в ноябре-декабре снова принесли серьезные разрушения.

"То, что энергетики продолжают делать в режиме 24/7 - не просто технические работы. Это борьба за надежное электроснабжение украинских семей, больниц, школ и предприятий. Поэтому наша главная задача - не останавливаться. Ежедневно работаем над восстановлением, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы летом, во время пиковых нагрузок, и уверенно войти в следующий отопительный сезон", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 3,6 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и еще 7,5 млрд грн - в развитие отечественной угледобычи.