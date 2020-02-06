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Пристайко анонсував робочий візит до США

Новини » Політика     06.02.2020 - 17:40
Пристайко анонсував робочий візит до США
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко проведе зустрічі в Держдепартаменті і Конгресі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в кінці лютого відвідає США з робочим візитом. Про це він заявив на спільній з главою МЗС Данії Йеппе Кофодом прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, візит заплановано на кінець лютого.

"Я планую в кінці лютого візит не тільки в Вашингтон, але і в Нью-Йорк. У Нью-Йорку пройде Генасамблея ООН. Після цього я планую поїхати до Вашингтона, де в мене буде зустріч у Держдепартаменті, Конгресі, буде нарада послів України, які знаходяться на американському континенті", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, в кінці січня під час візиту держсекретаря США Майка Помпео президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати з візитом до Білого дому "хоч завтра".

За словами самого Помпео, Вашингтон не виставляє жодних умов для візиту Зеленського.

"Просто нам треба знайти відповідний час, можливості для цієї зустрічі. Це станеться в той час, коли буде значний прогрес показаний. Між нашими країнами є багато роботи. Ми будемо завжди вітати президента Зеленського у Вашингтоні. Ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - сказав він.

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Новини України Сполучені Штати АмерикивизитВадим Пристайко
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