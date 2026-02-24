ua en ru
Генассамблея ООН приняла резолюцию о мире в Украине: США воздержались

Нью-Йорк, Вторник 24 февраля 2026 20:11
Генассамблея ООН приняла резолюцию о мире в Украине: США воздержались Иллюстративное фото: Генассамблея ООН рассмотрела резолюцию по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о прочном мире в Украине. В ходе голосования США воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X и комментарий спикера МИД Георгия Тихого.

"Я приветствую принятие сегодня резолюции ГА ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В решающие моменты международное сообщество должно занимать четкую позицию. Сегодня оно это сделало", - написал Сибига.

По его словам, это не просто очередное голосование, а подтверждение того, что Украина не одинока и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение.

Всего резолюцию поддержали 107 государств. Как отметил Сибига, Украина будет продолжать действовать - решительно и последовательно - для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Что сказал Тихий

Как обратил внимание спикер украинского МИД, для Украины не стало удивлением, что США воздержались.

"А вот что реально стало удивлением и приятным, так это количество голосов на табло", - отметил Тихий.

По его словам, до голосования было пять дней напряженной работы всей дипломатической системы - от постоянного представительства Украины в ООН и всех заграничных дипломатических учреждений до министра Сибиги, который лично убеждал страны поддержать резолюцию.

Спикер рассказал, что в Нью-Йорк для борьбы за голосование прибыла заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.

"На самом деле стремились выйти на 90+ голосов, чтобы был достойный результат по сравнению с прошлым годом. А получилось 107. Это отличный результат и реально очередная победа украинской дипломатии в измерении международных организаций", - подчеркнул Тихий.

Скандал с голосованием США

Напомним, Генассамблея ООН 24 февраля 2025 года поддержала резолюцию "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", выдвинутую Украиной в соавторстве с более чем 50 странами.

Документ получил 93 голоса за и содержит требование к России немедленно и безусловно вывести все свои войска с территории Украины.

Против украинского проекта проголосовали 18 стран, среди которых неожиданно оказались США.

