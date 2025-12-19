Генассамблея ООН приняла резолюцию о соблюдении прав человека на ВОТ

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Украины, включая Крым и Севастополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х .

Он выразил благодарность всем 79 государствам-членам ООН за их принципиальную поддержку.

По словам Сибиги, документ решительно осуждает агрессию России, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также требует немедленного прекращения войны и вывода российских войск.

Министр сообщил, что Украина инициирует эту резолюцию ежегодно с 2016 года.

Решение Генассамблеи ООН по Украине

Как сообщалось ранее, 4 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ немедленно вернуть украинских детей.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца заявила, что эта резолюция касается не политики, а исключительно гуманности и морального долга международного сообщества и что война РФ против Украины сделала детей уязвимой целью агрессии.

По словам дипломата, россияне не только убивают и калечат детей, но и пытаются стереть их идентичность. На оккупированных территориях и в России украинским детям запрещают родной язык, литературу и историю, а навязывают враждебную пропаганду. Детей заставляют повторять фейки о "нацистском государстве", а также привлекают в так называемые "детские армии", где их подвергают "военной подготовке и идеологической обработке".

Также 24 февраля 2025 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине. США и РФ голосовали против.

Что такое Генассамблея ООН и какие решения принимает - читайте в материале РБК-Украина.