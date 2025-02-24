"Парламент" объединенных наций: что такое Генассамблея ООН и какие решения принимает

Генеральная ассамблея – это форум всех стран-участниц Организации объединенных наций для обсуждения глобальных вопросов мира, безопасности, прав человека. Сегодня, 24 февраля, Генассамблея ООН собирается, чтобы рассмотреть резолюцию к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.

Подробнее о функциях Генеральной ассамблеи ООН и как она работает, – в материале РБК-Украина ниже.

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Что такое Генассамблея ООН

Генеральная ассамблея (ГА) – один из ключевых органов ООН, который служит форумом для обсуждения широкого спектра международных вопросов: поддержка международного мира и безопасности, развитие международного права, права человека и международное сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

ГА была создана в 1945 году, как и Организация объединенных наций. Действует на основе Устава ООН.

Генассамблея собирается на ежегодные сессии в штаб-квартире в Нью-Йорке. Кроме пленарных сессий могут проходить специальные и чрезвычайные сессии.

Отметим, что главными органами ООН, кроме Генассамблеи, являются Совет безопасности, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по опеке и Международный суд ООН.

В отличие от Совбеза, на ГА не принимают решений, обязательных для выполнения всеми членами ООН. Эти решения рекомендательного характера, но в то же время они имеют политический вес.

Генассамблея больше похожа на "парламент", где страны ООН собираются, чтобы обсудить актуальные международные проблемы.

Кто входит в состав Генассамблеи

В состав ГА ООН входят все 193 государства, которые являются членами Организации объединенных наций.

Каждая страна может быть представлена ​​официальной делегацией, составом не более пяти человек.

Участвовать в заседаниях могут министры иностранных дел, а также главы правительств и президенты.

Функции ГА

В полномочия Генеральной ассамблеи ООН входит:

Рассмотрение вопросов международной безопасности, экономического развития, культуры, социальных проблем. На сессиях ГА обсуждают эти вопросы и дают соответствующие рекомендации путем принятия резолюций.

Бюджетные вопросы и выборы. ГА утверждает бюджет ООН и избирает непостоянных членов Совета Безопасности, а также членов других органов ООН.

Международное право. Установление и кодификация норм международного права.

Права человека. Поддерживает реализацию прав человека и основных свобод.

Генассамблея имеет еще одну важную функцию. Согласно резолюции "Единство ради мира" от 3 ноября 1950, если Совбез ООН не способен выполнять свои функции из-за несогласия в ситуации угрозы миру и безопасности, Генеральная ассамблея ООН должна сама немедленно предоставить нужные рекомендации.

Это полномочие было активировано 28 февраля 2022 на фоне широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Россия наложила вето на решение Совбеза ООН, тем самым парализовав его работу. Тогда была созвана чрезвычайная сессия ГА, поскольку голосование "против" не блокирует процедурные вопросы Генассамблеи.

Как Генассамблея ООН принимает решения

Каждая страна ООН в Генассамблее имеет один голос.

Важные решения, например о мире, безопасности или выборах в Совет Безопасности, принимаются, если их поддерживают две трети стран. Остальные вопросы решаются простым большинством голосов.

В последнее время больше внимания уделяется достижению консенсуса между странами по обсуждаемому вопросу, а не формальному голосованию. Это помогает получить более широкую поддержку.

Если страны придут к соглашению во время обсуждений, председатель Ассамблеи после консультаций с делегациями стран может предложить принять резолюцию без голосования.

Резолюции по войне в Украине

На заседании 24 февраля 2025 Генассамблея ООН должна принять резолюцию по войне в Украине. Однако в этом году на рассмотрение было вынесено два проекта документа.

Первый вариант, разработанный ЕС и Украиной (всего более 50 государств), призывает к деэскалации, прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В проекте резолюции отмечается необходимость завершения войны в этом году, усиление дипломатических усилий и выполнение предыдущих резолюций ООН, требующих от России вывести войска из Украины.

Второй вариант резолюции был предложен США. В тексте войну называют "конфликтом", а действия Киева приравнивают к Москве.

Как писало The Financal Times, Штаты призвали Украину и ЕС отозвать разработанную резолюцию и заменить ее "смягченным" вариантом.

По поводу проекта резолюции США высказался госсекретарь Марко Рубио, заявив, что Вашингтон "предложил простую историческую резолюцию в ООН", которую они призывают все государства-члены организации поддержать, "чтобы наметить путь к миру".

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций, осуждающих агрессию РФ. В частности, резолюция по репарациям Украине от России, резолюция с осуждением незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, резолюция о поддержке украинской "формулы мира".

При подготовке использовались: информация сайта United Nations, публикации The Financal Times, Washington Post.