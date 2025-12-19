ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про дотримання прав людини на ТОТ

П'ятниця 19 грудня 2025 07:30
UA EN RU
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про дотримання прав людини на ТОТ Фото: засідання Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України, включаючи Крим та Севастополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі Х.

Міністр повідомив, що Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року.

За словами Сибіги, документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ.

"Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і підкреслює необхідність відповідальності", - підкреслив голова МЗС.

Він висловив вдячність всім 79 державам-членам ООН за їхню принципову підтримку.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про дотримання прав людини на ТОТ

Фото: X.com Андрія Сибіги

Рішення Генасамблеї ООН щодо України

Як повідомлялось раніше, 4 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути українських дітей.

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца заявила, що ця резолюція стосується не політики, а винятково гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти і що війна РФ проти України зробила дітей найвразливішою ціллю агресії.

За словами дипломатки, росіяни не тільки вбивають і калічать дітей, а й намагаються стерти їхню ідентичність. На окупованих територіях і в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а нав'язують ворожу пропаганду. Дітей змушують повторювати фейки про "нацистську державу", а також залучають до так званих "дитячих армій", де їх піддають "військовому вишколу та ідеологічній обробці".

Також 24 лютого 2025 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо України. США та РФ голосували проти.

Що таке Генасамблея ООН та які рішення ухвалює - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Війна в Україні
Новини
Трамп про мирні переговори: сподіваюся, Україна діятиме швидко
Трамп про мирні переговори: сподіваюся, Україна діятиме швидко
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW