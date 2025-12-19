Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про дотримання прав людини на ТОТ

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України, включаючи Крим та Севастополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі Х .

Він висловив вдячність всім 79 державам-членам ООН за їхню принципову підтримку.

За словами Сибіги, документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ.

Міністр повідомив, що Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року.

Рішення Генасамблеї ООН щодо України

Як повідомлялось раніше, 4 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути українських дітей.

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца заявила, що ця резолюція стосується не політики, а винятково гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти і що війна РФ проти України зробила дітей найвразливішою ціллю агресії.

За словами дипломатки, росіяни не тільки вбивають і калічать дітей, а й намагаються стерти їхню ідентичність. На окупованих територіях і в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а нав'язують ворожу пропаганду. Дітей змушують повторювати фейки про "нацистську державу", а також залучають до так званих "дитячих армій", де їх піддають "військовому вишколу та ідеологічній обробці".

Також 24 лютого 2025 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо України. США та РФ голосували проти.

