RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении РФ прав человека в Украине

Иллюстративное фото: Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении РФ прав человека в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ООН осудила серьезные нарушения Россией прав человека в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в социальной сети Twitter.

По словам министра, Генеральная ассамблея ООН призвала Россию прекратить насильственное выселение украинских детей и гражданских лиц и обеспечить их безопасное возвращение домой.

"Я приветствую обновленную резолюцию ГА ООН, осуждающую серьезные нарушения прав человека Россией, в частности, призывающую ее прекратить насильственные депортации и обеспечить безопасное возвращение всех украинских детей и гражданских заложников. Это одни из самых отвратительных преступлений, и их необходимо остановить". - написал Кулеба в своем посте.

Военные преступления российских войск в Украине

Ранее мы сообщали, что в ООН признали военные преступления россиян во время полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что ООН нашла новые доказательства совершения Россией военных преступлений в Украине. В частности, Россия разрушает гражданские объекты, насилует и депортирует детей в Россию.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задокументировано более ста тысяч нарушений российскими оккупантами закона и обычаев войны российскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНДмитрий Кулеба