Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении РФ прав человека в Украине

По словам министра, Генеральная ассамблея ООН призвала Россию прекратить насильственное выселение украинских детей и гражданских лиц и обеспечить их безопасное возвращение домой.

"Я приветствую обновленную резолюцию ГА ООН, осуждающую серьезные нарушения прав человека Россией, в частности, призывающую ее прекратить насильственные депортации и обеспечить безопасное возвращение всех украинских детей и гражданских заложников. Это одни из самых отвратительных преступлений, и их необходимо остановить". - написал Кулеба в своем посте.

Военные преступления российских войск в Украине

Ранее мы сообщали, что в ООН признали военные преступления россиян во время полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что ООН нашла новые доказательства совершения Россией военных преступлений в Украине. В частности, Россия разрушает гражданские объекты, насилует и депортирует детей в Россию.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задокументировано более ста тысяч нарушений российскими оккупантами закона и обычаев войны российскими оккупантами.