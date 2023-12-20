Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення РФ прав людини в Україні

За словами міністра, Генеральна асамблея ООН закликала Росію припинити насильницьке виселення українських дітей та цивільних осіб та забезпечити їхнє безпечне повернення додому.

"Я вітаю оновлену резолюцію ГА ООН, яка засуджує серйозні порушення прав людини Росією, зокрема закликає її припинити насильницькі депортації та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей та цивільних заручників. Це одні з найогидніших злочинів, і їх необхідно зупинити". - написав Кулеба у своєму посту.

Військові злочини російських військ в Україні

Раніше повідомляли, що в ООН визнали військові злочини росіян під час повномасштабної війни в Україні.

Також ми писали, що ООН знайшла нові докази вчинення Росією військових злочинів в Україні. Зокрема, Росія руйнує цивільні об'єкти, ґвалтує та депортує дітей до Росії.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що задокументовано понад сто тисяч порушень російськими окупантами закону та звичаїв війни російськими окупантами.