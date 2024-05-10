Армия Израиля обстреляла Рафах, ликвидированы палестинские террористы

В четверг, 9 мая, армия Израиля обстреляла один из районов города Рафах на юге Сектора Газа. По данным израильской стороны, в результате атаки погиб командир подразделения исламской террористической группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Жители и медики города Рафах сообщили, что в результате израильской атаки возле мечети в восточном квартале Бразилия, погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения. На видеозаписях с места происшествия видно, что возле минарета под обломками лежат два тела, завернутые в одеяла.

Кроме того, сообщается, что в результате авиаудара по двум домам в районе Сабра города Рафах погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых были женщины и дети.

По данным агентства, среди погибших - старший командир боевиков "Бригад аль-Муджахедин" и его семья, а также семья еще одного лидера группировки, медики, родственники и представители группировки.

Израиль заявляет, что боевики ХАМАС скрываются в Рафахе, где население увеличилось за счет сотен тысяч жителей Сектора Газа, которые ищут убежища от бомбардировок, и это превратило большую часть прибрежного анклава в руины.

Главный представитель Вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари отметил, что израильские военные имеют необходимые боеприпасы для проведения запланированных операций в Рафахе. По его словам, армия Израиля убила 50 палестинских боевиков в восточной части города и обнаружила несколько туннелей.

Высокопоставленный израильский чиновник поздно вечером в четверг заявил Reuters, что последний раунд непрямых переговоров в Каире о прекращении боевых действий в Секторе Газа завершился. По его словам, Израиль продолжит свою операцию в Рафахе и других частях Сектора Газа, как и планировалось.