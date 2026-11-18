Запись на СТО и аудит платежей

Главная идея обновления - освободить людей от мелких дел, которые накапливаются в течение дня.

К примеру, если в автомобиле загорелся индикатор неисправности, достаточно попросить Gemini найти ближайшие автосервисы.

ИИ самостоятельно позвонит в мастерскую, выслушает музыку в режиме ожидания, выяснит свободные слоты, сверится с Google Календарем и добавит туда запись менее чем за 5 минут.

Интересно, что во время разговора помощник сразу предупреждает собеседника, что он - искусственный интеллект.

Кроме того, Gemini научился анализировать расходы. Благодаря интеграции с менеджером паролей Google Password Manager, ассистент может зайти в личный кабинет коммунальной компании, сверить старые счета в почте и найти причину внезапного роста сумм в платежках.

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Шоппинг со скидками, заказ еды по фото и контроль расписания

Google интегрировала в Gemini новый протокол платежей Agent Payments Protocol, разработанный совместно с Visa и Mastercard, а затем появится поддержка American Express.

Что делает ИИ?

Ищет выгоды и лимиты - помощник сравнивает товары, применяет найденные промокоды на скидку и строго соблюдает установленный лимит затрат. Все кэшбеки и бонусы банковской карты сохраняются, а чеки попадают в Google Кошелек, который также становится доступным на iOS.

Заказывает продукты через сообщения - пользователи могут написать Gemini в мессенджере или отправить фото пустой коробки из-под хлопьев, и ИИ добавит нужные позиции в корзину в сервисе доставки.

Всего ассистент уже поддерживает более 60 популярных приложений .

Управляет семейным расписанием - школьные или рабочие письма можно просто переслать по специальному почтовому адресу помощника, после чего ИИ за минуту внесет все даты в календарь и предупредит о накладках в графике.

Изолированное облако для безопасности и запуск нового режима

Для выполнения каждой задачи Google выделяет отдельную аппаратно изолированную виртуальную машину в облаке, к которой никто не имеет доступа.

Перед любым критическим действием, например нажатием кнопки "Купить", ассистент обязательно останавливается и запрашивает подтверждение у владельца.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, достаточно переключить переключатель на главном экране приложения Gemini из режима "Чат" на "Задания".

Бесплатное развертывание уже стартовало в США, Японии, Южной Корее, Канаде, Австралии и Индии, а расширенные функции звонков и платежей первыми тестируют американские пользователи.