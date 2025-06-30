Вертолеты, ракеты и 1070 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

За минувшие сутки, с 29 на 30 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1070 солдат. Также ВСУ уничтожили десятки крылатых ракет и вертолеты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 29 июня на фронте зафиксировано 104 боестолкновения. Больше всего вражеских штурмов было на Покровском направлении.

В Генштабе также подтвердили предварительные результаты атаки по аэродрому Кировское во временно оккупированном Крыму. Сообщалось об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28.

Аналитики ISW сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции, зато украинцы продвинулись на севере Сумской области и в районе Часова Яра.

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