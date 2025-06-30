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Вертолеты, ракеты и 1070 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

Понедельник 30 июня 2025 07:31
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Вертолеты, ракеты и 1070 оккупантов: Генштаб назвал потери врага Фото: ВСУ уничтожают врага (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 29 на 30 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1070 солдат. Также ВСУ уничтожили десятки крылатых ракет и вертолеты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 020 010 (+1070) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 980 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин - 22 922 (+7) единицы;
  • артиллерийских систем - 29 718 (+29) единиц;
  • РСЗО - 1427 (+2) единиц;
  • средства ПВО - 1189 единиц;
  • самолетов - 420 единиц;
  • вертолетов - 340 (+3) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 796 (+172) единицы;
  • крылатых ракет - 3336 (+42) единицы;
  • кораблей/катеров - 28 единиц;
  • подводных лодок - 1 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 593 (+85) единиц;
  • специальной техники - 3921 единица.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22- 24.02. 30.06.2025 OPICHTOBHI BTPATИ npoTИBHИKA CKЛAЛИ 1020010 +1070 oco6oBoro cKлaAy personnel 420 иB aircraft 340 +3 reл.KonTepиB helicopters 10980 +4 TaHKиB tanks 42796+17 +172 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational operational-tacticalle tactical level 22922+7 6oйoBиx 6poHboBaHи 6oйoBиx6poHboBaHиxmauиH mawиH troop-carrying troop carrying AFVs 3436 +42 Kpилί KpилaTиpaKeTи paKeTи cruise missiles 29718 +29 apTилepйcbKиxcиcTem cиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1 n.ABoAHί 4oBHи submarines 1427+2 +2 PC3B ML MLRS RS 53593+ +85 aBTomo6oлbHa TexKa Ta uиcTepHи nmm vehicles fuel tanks 1190+1 +1 3aco6и nnO anti-aircraft anti- systems 3921 cneuиaлbHaT TexHиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи»

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 29 июня на фронте зафиксировано 104 боестолкновения. Больше всего вражеских штурмов было на Покровском направлении.

В Генштабе также подтвердили предварительные результаты атаки по аэродрому Кировское во временно оккупированном Крыму. Сообщалось об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28.

Аналитики ISW сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции, зато украинцы продвинулись на севере Сумской области и в районе Часова Яра.

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