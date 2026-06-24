Хегсет заставляет уйти в отставку топгенерала США, отвечавшего за помощь Украине, - FT
Высокопоставленный американский генерал Кристофер Донагью, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке и игравший важную роль в поддержке Украины, досрочно покидает службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание отмечает, что это решение принято в рамках масштабной кадровой чистки, проводимой министром обороны США Питом Хегсетом.
Донагью заставляют уйти в отставку только через два месяца после того, как Гегсет уволил генерала Рэнди Джорджа с должности начальника штаба армии, что вызвало возмущение среди офицеров в Пентагоне.
Ожидается, что Донагью объявит о своей отставке в ближайшее время, а официально завершит военную службу в июле.
Донагью является четырехзвездным генералом и ветераном многочисленных боевых операций. Он служил в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов, а также вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан во время вывода войск США в 2021 году.
В последние годы генерал играл немаловажную роль в координации американской военной поддержки Украины в войне против России. Причины его устранения официально не называются.
Financial Times отмечает, что Гегсет неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотического выхода американских войск из Афганистана и инициировал проверку тех событий.
Отмечается, что отставка Донагью вызовет очередную волну потрясений в армии США.
Несколько бывших высокопоставленных военных чиновников рассказали FT, что Гегсет создал атмосферу страха, распространившуюся на все звенья вооруженных сил вплоть до высшего руководства.
Чистки в Пентагоне
Напомним, еще в прошлом году стало известно, что Пентагон сокращает генералов и готовит слияние боевых командований на фоне реформ президента США Дональда Трампа.
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне.
В апреле этого года сообщалось, что глава военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку . Вероятно, причиной тому стал конфликт с Пентагоном из-за его связей с Трампом.