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Хегсет заставляет уйти в отставку топгенерала США, отвечавшего за помощь Украине, - FT

08:47 24.06.2026 Ср
2 мин
Глава Пентагона создал атмосферу страха, распространившуюся на все звенья армии США
aimg Татьяна Степанова
Хегсет заставляет уйти в отставку топгенерала США, отвечавшего за помощь Украине, - FT Фото: топгенерал США Кристофер Донагью (Getty Images)
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Высокопоставленный американский генерал Кристофер Донагью, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке и игравший важную роль в поддержке Украины, досрочно покидает службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что это решение принято в рамках масштабной кадровой чистки, проводимой министром обороны США Питом Хегсетом.

Донагью заставляют уйти в отставку только через два месяца после того, как Гегсет уволил генерала Рэнди Джорджа с должности начальника штаба армии, что вызвало возмущение среди офицеров в Пентагоне.

Ожидается, что Донагью объявит о своей отставке в ближайшее время, а официально завершит военную службу в июле.

Донагью является четырехзвездным генералом и ветераном многочисленных боевых операций. Он служил в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов, а также вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан во время вывода войск США в 2021 году.

В последние годы генерал играл немаловажную роль в координации американской военной поддержки Украины в войне против России. Причины его устранения официально не называются.

Financial Times отмечает, что Гегсет неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотического выхода американских войск из Афганистана и инициировал проверку тех событий.

Отмечается, что отставка Донагью вызовет очередную волну потрясений в армии США.

Несколько бывших высокопоставленных военных чиновников рассказали FT, что Гегсет создал атмосферу страха, распространившуюся на все звенья вооруженных сил вплоть до высшего руководства.

Чистки в Пентагоне

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что Пентагон сокращает генералов и готовит слияние боевых командований на фоне реформ президента США Дональда Трампа.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне.

В апреле этого года сообщалось, что глава военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку . Вероятно, причиной тому стал конфликт с Пентагоном из-за его связей с Трампом.

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