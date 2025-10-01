Хегсет намерен ограничить возможности военных жаловаться на командиров, - WP

В частности, Хегсет заявил, что пересмотрит военные каналы, которые позволяют военным подавать жалобы, сообщать о токсичном руководстве или указывать на дискриминацию по признаку расы, пола, сексуальной ориентации или религии.

Изменения внедряются в то время, когда глава Пентагона смягчает правила обращения старших офицеров с рядовым составом без ущерба для из карьеры. В том числе, речь идти по пересмотре того, что считается издевательствами.

По словам Хегсета, эти шаги "дадут лидерам возможность обеспечивать соблюдение стандартов, не опасаясь возмездия или сомнений".

"(Генерального инспектора - ред.) превратили в оружие, посадив за руль жалобщиков, идеологов и плохих исполнителей", - заявил Хегсет группе генералов и адмиралов, имея ввиду независимые контрольные органы в Пентагоне.

Он добавил, что теперь не будет никаких анонимных жалоб.

"Больше никаких пустых жалоб. Больше никаких анонимных жалоб, никаких повторных жалоб, никакого позора репутации, никакого бесконечного ожидания, никакой юридической неопределенности, никакого сворачивания карьеры. Больше никаких шатаний по швам", - добавил глава Пентагона.

В число учреждений, которые будут реконструированы, входят отдел по обеспечению равных возможностей Министерства обороны и генеральная инспекция по военным службам.

Новые директивы, подписанные Хегсетом, изложены в двух новых политических меморандумах. Они являются частью кампании, включающей в себя чистку должностей, которые, по мнению главы Пентагона, отвлекают армии от ее основной боевой задачи.