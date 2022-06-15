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"Де буде Медведєв за 2 роки - питання". Подоляк відповів на погрози щодо ленд-лізу по газу

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Україна, Середа 15 червня 2022 15:16
"Де буде Медведєв за 2 роки - питання". Подоляк відповів на погрози щодо ленд-лізу по газу Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови РБ РФ Дмитра Медведєва про не існування України через два роки в контексті можливого ленд-лізу щодо газу з США. За його словами, таке могла сказати лише "маленька людина з великими комплексами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися - бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу.

Подоляк запевнив, що "Україна була, є й буде", а "де буде Медведєв за 2 роки - питання".

Як повідомлялось, Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ.

На це Медведєв відповів, що у Кремлі сумніваються, що Україна існуватиме через два роки.

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