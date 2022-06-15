"Де буде Медведєв за 2 роки - питання". Подоляк відповів на погрози щодо ленд-лізу по газу

Радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови РБ РФ Дмитра Медведєва про не існування України через два роки в контексті можливого ленд-лізу щодо газу з США. За його словами, таке могла сказати лише "маленька людина з великими комплексами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.