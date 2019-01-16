Мера Гданська поховають в суботу

Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Прощання відбудеться у базиліці Святої Марії у Гданську

Прощання із мером Гданська Павелом Адамовичем, який загинув унаслідок ножових поранень, відбудеться у суботу 19 січня в базиліці Святої Марії у Гданську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, сім’я померлого попросила не приносити на похоронну церемонію квіти і лампадки, а передавати волонтерам гроші на доброчинну акцію Великого оркестру святкової допомоги та госпіс імені отця Еугенюша Дуткевича.

Організаторами похоронної церемонії є влада міста Гданська і сім'я загиблого.

Нагадаємо, згідно з рішенням президента Польщі Анджея Дуди, день похорону Павела Адамовича буде днем національного трауру.

РБК-Україна повідомляло, що 13 січня, невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павела Адамовича під час благодійного концерту. Адамовича оперували 5 годин. Однак наступного дня, 14 січня, він помер.

Нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винним у цьому мера Гданська.

Обвинувачений у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину.