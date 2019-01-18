Стало відомо, де поховають мера Гданська

Фото: Павло Адамович (з відкритих джерел)

Урна з прахом Адамовича зберігатиметься в базиліці Святої Марії у Гданську

Президента Гданська Павела Адамовича поховають у Каплиці святого Марціна в Базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Гданську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, в костелі для поховання вибрано таке місце, яке буде доступним для всіх відвідувачів.

"У правій частині базиліки, коли ми до неї входимо, перед вівтарем, є Зал членів ради, бургомістрів, або тих, хто керував Гданськом. Поруч є ніша – цілком натуральна – де за склом буде урна з прахом президента, тож її можна буде побачити. І, напевно, багато мешканців, котрі не встигли попрощатися з президентом в Європейському центрі Солідарності або в костелі у п’ятницю або суботу, зможуть приходити вже щоденно", - повідомила речниця мера Маґдалєна Скорупка-Качмарек.

Повідомляється, що похорон організує місто Гданськ і родина мера. На прощання приїдуть президент Анджей Дуда, прем’єр Матеуш Моравєцький та голова Європейської ради Дональд Туск.

Крім того, прощання транслюватимуть на екранах, встановлених на вулицях і площах Гданська, у парку Святополка та на острові Олов’янка. Опівдні у Гданську завиють сирени.

Як писало РБК-Україна, прощання із мером Гданська Павелом Адамовичем, який загинув унаслідок ножових поранень, відбудеться у суботу 19 січня в базиліці Святої Марії у Гданську.

Нагадаємо, 13 січня, на мера Гданська Павела Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік з ножем. Адамовича оперували 5 годин. Однак наступного дня, 14 січня, він помер.