"Кузня на Рибальському" заявляє, що дії влади доводять завод до банкрутства
На заводі "Кузня на Рибальському" заявили, що "системні незаконні дії влади ставлять підприємство на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни".
Про це йдеться у заяві заводу.
"Маски-шоу, як в найтемніші часи Януковича, що їх ДБР та прокуратура влаштували на підприємстві 28 квітня, колектив і менеджмент заводу розцінюють як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії", - йдеться у заяві.
На заводі також додали, що ДБР вже не один рік тероризує підприємство, і добре знає, що не було жодного випадку, коли б вони не надала наявних документів на їхню вимогу.
Крім того, на заводі стверджують, що жодної юридичної необхідності в обшуку не було.
"Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин".
Ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум у два з половиною рази нижчої вартості закордонних аналогів, які до того ж у 2016 році ніхто Україні не продавав. А тим більше і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння.
Ці катери - пілотні проекти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в такому випадку Міністерство оборони, а завод - зобов’язаний враховувати", - додали там.
У "Кузні" заявили, що будуть оскаржувати дії правоохоронців в судах і "докладуть всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави".
"Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство, влада або її окремі представники діють в інтересах окремих держав", - заявили на заводі.
Нагадаємо, 28 квітня Державне бюро розслідувань проводило обшуки в ряді вітчизняних підприємств. Зокрема, слідчі дії проводились на ЗАТ "Завод" Кузня на Рибальському" та підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".
Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та за завищеними цінами.