ДБР затримала чиновника Держбудконтролю на хабарі

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на отриманні хабара прямо у приміщенні Центру надання адміністративних послуг чиновника Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрий Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДБР у Facebook.

За версією слідства, він вимагав від підприємця 4 тисячі доларів за вирішення питання щодо введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м.

"Подумавши деякий час, начальник відділу органу, який повинен контролювати законність та дотримання нормативів у сфері архітектури та будівництва, вирішив збільшити суму хабара до 5500 доларів, з чим його і затримали", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в кабінеті чиновника вилучили 12,3 тисяч доларів. Йому оголосили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної винагороди.

Нагадаємо, 25 грудня слідчі ДБР в Києві викрили схему вимагання 800 тисяч гривень посадовцями держпідприємства "Артемсіль" і співробітниками правоохоронних органів. Хабарі були потрібні за сприяння в прискореному і безперешкодний перерахування грошей за виконані підрядні роботи, замовником яких було державне підприємство.

Крім того, силовики запідозрили трьох інспекторів Львівської митниці Державної фіскальної служби у зловживанні становищем, що завдало понад 2 мільйонів гривень збитків державі.