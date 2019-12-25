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ДБР викрило керівництво "Артемсіль" на хабарі у 800 тисяч гривень

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 14:59
ДБР викрило керівництво "Артемсіль" на хабарі у 800 тисяч гривень
Фото: вилучені гроші (dbr.gov.ua)

У схемі також брали участь співробітники СБУ

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) у Києві викрили схему вимагання 800 тисяч гривень посадовцями держпідприємства "Артемсіль" і співробітниками правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Як повідомляється, вимагали хабара за сприяння в прискореному і безперешкодний перерахування грошей за виконані підрядні роботи, замовником яких було держпідприємство.

"Вимагання так званих відкатів відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організатори якої затримано", - йдеться в повідомленні.

В ГБР відзначили, що в схемі брав участь заступник начальника Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях, заступник начальника одного з відділів Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".

Також повідомляється, що чиновники створювали штучні перешкоди підрядникам під час процедури підписання актів виконаних підрядних робіт за укладеними договорами, а також затягували строки перерахування грошей за виконані роботи.

"Розмір так званого "відкату" встановлювався в розмірі 15% від суми укладених договорів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великих розмірах або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Досудове розслідування триває.

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